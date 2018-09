Scrosci di applausi per i protagonisti del viaggio nella lirica

ROVIGO - Rovigo Cello City continua a ottenere grandi consensi di pubblico., presso il Tempio della Rotonda si è svolto, un affascinante viaggio che ha condotto il pubblico presente nel mondo dell'opera lirica.Un'orchestra composta interamente da violoncelli, con il sostegno di due contrabbassi, per un concerto che meravigliosamente ha saputo esaltare il violoncello e la sua rara cantabilità. I brani proposti erano scelti daia cui il programma voleva rendere omaggio, in linea con le celebrazioni dei 150 anni dalla morte.Dal Guglielmo Tell al Barbiere di Siviglia, passando per il Don Giovanni, la Carmen, il Rigoletto, tra gli altri. Scrosci di applausi per i protagonisti di questo successo:(rispettivamente primo violoncello e concertino del Teatro della Scala di Milano), i(Alberto Baldo, Michele Ballo, Alessia Bruno, Elena Cei, Caterina Colelli, Edoardo Francescon, Marina Pavani, Luigi Puxeddu, Anastasia Rollo, Anna Stevanato),, e i due apprezzati cantanti,, che nel finale hanno concesso due bis: Duetto buffo di due gatti di Giacchino Rossini e “Buona sera, mio signore” dal Barbiere di Siviglia.Il concerto è stato reso possibile grazie al contributo didi Rovigo.