Matteo Ferro: “Siamo fiduciosi, ci sarà da divertirsi”

Novità per le trasmissioni delle partite del massimo campionato italiano ovale. Sarà visibile, in forma totalmente gratuita e senza alcuna necessità di sottoscrizione, su tutti i principali canali di comunicazione della Federazione Italiana Rugby, una delle prime Federazioni Sportive Nazionali a puntare in modo deciso sullo sviluppo della propria area social/digital (www.federugby.it, e sul canale Youtube ufficiale della Federazione Italiana Rugby (www.youtube.com/fedrugby).

Inoltre, scaricando e installando sul proprio smartphone l’applicazione ufficiale gratuita sviluppata da FIR in collaborazione con IQUII e disponibile su app.federugby.it sia per dispositivi iOS che Android, sarà possibile non solo seguire gli incontri in diretta video direttamente sul proprio cellulare ma anche consultare in anticipo le formazioni, i risultati, la classifica e le principali statistiche del massimo campionato, il tutto all’interno della stessa piattaforma.

Infine, sulla pagina Facebook della FIR (www.facebook.com/federugby), sarà disponibile in diretta il principale incontro di giornata, portando il Top12 verso un pubblico potenziale senza precedenti.

LEGGI IL CALENDARIO DEL TOP12

MILANO – La pressione a Rovigo a volte è un macigno che non riesce a gestire “Noi siamo abituati a soffrire d’Estate e sappiamo che dobbiamo lavorare sodo, abbiamo uno staff nuovo e cerchiamo di proporre un rugby positivo, con giovani molti interessati, anche per l’alto livello. Siamo fiduciosi, ci sarà da divertirsi”. Le parole sono quelle del capitano della FemiCz Rovigo, Matteo Ferro, sabato 15 settembre l’ottantanovesima edizione del massimo Campionato Italiano di Rugby. La prima stagione del TOP 12, denominazione assunta dalla principale competizione domestica FIR, è stata presentata martedì 11 settembre presso l’NHOW Milano alla presenza del presidente della Federazione Italiana Rugby, Alfredo Gavazzi e dei dodici capitani delle squadre che dal prossimo weekend si contenderanno lo Scudetto 2018/19 che nella scorsa stagione ha visto trionfare il Petrarca Padova.

“La direzione intrapresa dal TOP 12 dal punto di vista sportivo– ha esordito Alfredo Gavazzi – rappresenta per noi un cambiamento strategico. L’ampliamento del Campionato a dodici squadre e la contestuale modifica della denominazione sono fattori volti a dare una precisa identità a una competizione che vuole e deve mantenere un ruolo centrale nelle progettualità federali, costituendo l’ultima, importantissima fase del progetto di formazione della FIR. Avere due squadre in più nel massimo campionato significa incrementare la competitività sia nella corsa ai play-off che nella lotta per non retrocedere che, con l’undicesima e dodicesima squadra che al termine della stagione 2018/19 scenderanno in Serie A, si preannunciano entrambe particolarmente emozionanti”.

“Inoltre– ha aggiunto Gavazzi - il Top12 muove quest’anno un capitale passo avanti nella sensibilizzazione e nello sviluppo della cultura della tutela della salute dei giocatori: la Commissione Tecnica e la Commissione Medica Federale, infatti, hanno dato continuità alla sperimentazione di due stagioni orsono rendendo obbligatorio il protocollo per la gestione dei sospetti traumi cranici e aumentando l’opera di formazione degli staff medici delle Società in tema di concussions: per ogni partita, entrambi i medici di squadra dovranno obbligatoriamente presenziare agli incontri e, laddove necessario, applicare il protocollo ai propri tesserati. Perché uno sport sicuro e dei tesserati consapevoli sono alla base della diffusione e della crescita di tutto il rugby italiano”.

Andrea Marcato, head coach dell’Argos Petrarca Rugby Campione d’Italia in carica, ha dichiarato: “La stagione 2017-2018 è stata al di sopra di ogni aspettativa per tutti noi e concluderla con la vittoria dello scudetto nel nostro stadio Plebiscito è stato fantastico per tutta la città di Padova. Tutto è iniziato con la consapevolezza di essere una buona squadra, poi il duro lavoro settimanale ci ha reso sempre più fiduciosi e consapevoli delle nostre potenzialità. La stagione che si appresta ad iniziare sarà sicuramente molto stimolante quanto dura. Giocare con lo scudetto sulla maglia sarà un grande onore, ora dobbiamo però essere molto umili, rimboccarci le maniche e provare a dare il meglio di noi stessi. Non possiamo commettere l’errore di accontentarci ed essere appagati sopratutto in un campionato dove il livello delle squadre si è alzato di molto e la doppia retrocessione renderà ogni punto fondamentale”.

Diversi capitani delle altre squadre hanno vestito la maglia rossoblù, ma Matteo Maran a Rovigo c’è cresciuto e per la terza stagione veste i colori de I Medicei di Firenze “Il nostro obiettivo deve essere quello di confermare Firenze nel rugby di alto livello lavorando partita dopo partita, la società ha fatto sforzi importanti forti di un anno d’esperienza nel massimo campionato italiano. Abbiamo lavorato anche sull’impianto con un impianto in sintetico e i quasi 800 iscritti in ambito giovanile sono un bel segnale”.

Top12, la formula 2018/19

La stagione regolare qualificherà alle semifinali le prime quattro classificate che si affronteranno in gare di andata (4/5 maggio) e ritorno (11/12 maggio) secondo il seguente schema:

4° classificata v 1° classificata

3° classificata v 2° classificata

Le vincenti del doppio turno di semifinale si affronteranno in gara unica, sabato 18 maggio 2019, nella Finale che assegnerà il titolo di Campione d’Italia 2018/2019 in casa della finalista meglio classificata al termine della stagione regolare.

Retrocederanno direttamente nella Serie A 2019/2020 le squadre classificate al dodicesimo e undicesimo posto della stagione regolare.

I giornata (and. 15/16.09.18 ore 16, rit.26/27.01.19 ore 15)

Toscana Aeroporti I Medicei v Valorugby Emilia

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Rugby 1969

Valsugana Rugby Padova v Argos Petrarca Rugby

FEMI-CZ Rovigo v Lazio Rugby 1927

Rugby Viadana 1970 v Lafert San Donà

Verona Rugby v Patarò Calvisano