Assalto al tricolore 

Le poliste rodigine trovano posizione nella classifica europea. In questi giorni sfida nel Campionato U21 Femminile al Lago Eur.

ROVIGO - Si è conclusa soltanto domenica 9 settembre a Nottingham (Regno Unito) la European Club Championships di Canoa Polo a cui ha partecipato anche la formazione femminile rodigina, che già Chiara, Maddalena, Veronica, Alice, Sara, Miranda e Margherita si trovano impegnate nel campionato Italiano a Roma.

Ma andiamo con ordine. Nottingham, National Water Sports Centre: la “Coppa Campioni” è stata una bella Kermesse dello sport europeo che ha visto il Chiavari, unica tra le squadre italiane a salire sul podio, battere per 3 a 2 il Liverpool con il gol decisivo di Luca Bellini a pochi secondi dalla fine.

Lì le atlete di casa Rovigo si sono posizionate soltanto in decima posizione, ma hanno dato il meglio in una competizione tradizionalmente molto impegnativa.

Sono tornate soddisfatte, così come lo erano i tecnici Mario Moschetti e Mauro Bevilacqua che le hanno seguite negli allenamenti ed accompagnate oltre la Manica. Un particolare davvero interessante è che ognuna delle ragazze ha segnato almeno un gol durante questa importante trasferta.

“Fare esperienza - il commento di Mario Moschetti - crescere e migliorare non solo singolarmente, ma soprattutto come squadra. Questi erano gli obiettivi che ci eravamo prefissati: non solo sono stati raggiunti, ma le ragazze sono riuscite a conquistarsi un posto tra le migliori 10 squadre femminili d'Europa!! Bravissime”.

Importanti i risultati dei team italiani: la siracusana Polisportiva Canottieri Ct Ortea Palace arriva quarta, mentre tra le donne un ottimo quinto posto finale per la Polisportiva Canottieri Catania che dà appuntamento all’Europa per l’edizione 2019 in Sicilia il 20 e 21 Settembre.

E’ in corso proprio in questi giorni, 15 e 16 settembre, il campionato Italiano Under 21 Femminile dove Canoe Rovigo, decisa a farsi ricordare e a far parlare di sè, porta orgogliosamente i colori della città polesana.

Grande compiacimento per Mauro Bevilacqua “La giornata è andata alla grande con 3 vittorie su 3 partite disputate!!” e “Grande soddisfazione! Sono contenta!” esclama orgogliosa Veronica Mazzanti, una delle poliste raggiunta telefonicamente.

Domenica, a concludere il campionato si terranno i Play-off.