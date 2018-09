44 giovanissimi arianesi in Inghilterra 

Corsi i lingua alternati ad attività ludico-sportive e visite guidate: questa l’esperienza che hanno affrontato gli studenti del Turolla in Inghilterra con lo stage scolastico



ARIANO NEL POLESINE e CORBOLA (ROVIGO) - La prima esperienza ufficiale di stage in Inghilterra si è conclusa con un bilancio più che positivo per l’istituto comprensivo “Turolla”. Sono stati ben 44 gli alunni che hanno partecipato al progetto coordinato dalla professoressa Vilma Santin, un numero superiore alle attese che conferma il gradimento delle famiglie verso le iniziative innovative della scuola. Un’adesione massiccia e non scontata, se si considera che i partecipanti hanno un’età compresa tra i dodici e i tredici anni.

Ad accompagnare i giovani polesani, oltre alla professoressa Santin, anche il docente di percussioni Luca Bellan. Il 4 settembre gli alunni delle scuole secondarie di Ariano e Corbola sono volati a Chester, città storica inglese che sorge a pochi chilometri dal confine con il Galles. Alla mattina hanno frequentato corsi in lingua, alternati ad attività ludico-sportive e durante i pomeriggi hanno visitato i principali centri del nord-ovest dell’Inghilterra.

Chester ha stupito la scolaresca per la bellezza del centro storico, con le caratteristiche Rows, le case a graticcio porticate che sorgono lungo il tracciato viario romano.

A Manchester, ricca città industriale, il gruppo ha fatto tappa al Museo della Scienza e dell’Industria, ospitato nella vecchia stazione ferroviaria. Gli alunni e i loro insegnanti, infine, hanno visitato il Museo del Mondo di Liverpool e “The Beatles Story”, tappa irrinunciabile per gli allievi di una scuola ad indirizzo musicale.

Gli insegnanti si sono detti soddisfatti dall’esito del progetto, che ha permesso ai ragazzi di maturare e di migliorare il proprio inglese. Alcuni degli animatori che hanno seguito i ragazzi in questa avventura giungeranno presto in Polesine, per consolidare la bella amicizia costruita in questi giorni.