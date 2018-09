Partita da giocare alla morte, è il derby

I campioni d’Italia sono loro, lo hanno vinto meritatamente battendo in finale il Calvisano, ma il discorso finisce qui. Giocare con lo scudetto cucito sul petto non significa aver vinto in partenza, FemiCz Rovigo che prova ad arrivare da sfavorito a Padova per sorprendere la squadra di Andrea Marcato. Umberto Casellato gioca a nascondino, ma non ci crede nessuno

ROVIGO - L’intenzione è chiara e pure lodevole: volare basso per tenere lontana la pressione. Ma quando Umberto Casellato dichiara che la FemiCz Rovigo andrà a Padova per limitare i danni, probabilmente il primo a sapere che si tratta di una sciocchezza è proprio lui. A Rovigo non puoi dire che affronti il derby, con tutta la storia e la tradizione che sta dietro questa partita, con l'obiettivo di prenderne il meno possibile. Non regge. A Padova la squadra rodigina ci è sempre andata per vincere, anche quando rischiava la retrocessione e il Petrarca vinceva scudetti a ripetizione. Se affermi il contrario o non conosci Rovigo o stai ciulando sul manico. Molto più credibile che si tratti della seconda ipotesi anche in virtù della nota personalità gigionesca del tecnico trevigiano. Le sue parole rilasciate negli spogliatoi dopo la partita con la Lazio (LEGGI ARTICOLO), quindi, vanno prese per quelle che sono: un bel secchio d'acqua (chiaramente inutile) per smorzare certi facili entusiasmi e dare alla sua squadra un basso profilo.

Ma la FemiCz Rovigo di quest'anno, anche se rinnovata e ringiovanita, non può nascondersi dietro questa facciata. Le ambizioni della società e il budget messo in campo dicono qualcosa di diverso da quello che vuol far intendere il nuovo head coach rossoblù. Non dimentichiamo che il mancato accesso alla finale nello scorso campionato non può essere considerato un risultato soddisfacente soprattutto per il modo con il quale i rossoblù hanno gettato alle ortiche sia il primo posto nella regular season (brutta sconfitta a Padova) che il superamento delle semifinali (il Patarò Calvisano LEGGI ARTICOLO non era lo squadrone imbattibile dell'anno precedente).

Quest'anno la FemiCz Rovigo ha il dovere, e anche il potere, visto l'organico, di riprovarci per cui l'idea di affrontare il Petrarca come se quella rossoblù fosse una squadra di mezza classifica appare quanto meno bizzarra. Qualche tempo fa, dopo un paio di finali perse, in molti dissero che la squadra polesana non era in grado di sopportare la pressione di dover vincere lo scudetto. Per far ricredere i suoi detrattori l'allenatore di allora, Filippo Frati, fece appendere un cartello negli spogliatoi sul quale c'era scritto: la pressione è un privilegio. Ecco forse è meglio tirare fuori quel cartello e riappenderlo da qualche parte. E' dal 1948 che i “poareti” del Rovigo giocano la più classica delle sfide del rugby italiano con l'unico intento di dare un dispiacere ai “siori” del Petrarca. E adesso, con una squadra che ha giocato quattro delle ultime cinque finali e che in dieci stagioni ha centrato nove volte i play off, si va a Padova per “limitare i danni”? Su non scherziamo!

Roberto Roversi