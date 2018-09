Tagli per 1 milione di euro in 18 mesi

ADRIA (RO) - “Dopo oltre un anno e mezzoLa Cgil di Rovigo con il segretario della funzione pubblica Davide Benazzo nelle prossime settimane sarà nei mercati ad informare i cittadini ed ilperraccontare loro cos’è una casa di riposo, cosa vuol dire lavorarci tanti anni, chi sono le persone che tutti i giorni vengono assistiti “perché possano vivere al meglio la loro situazione spesso fragile e poter vivere fino alla fine pienamente e con dignità”.Benazzo ricorda comenon sono più stati rinnovati i contratti delle persone in portineria, se ne sono andate due persone con posizione organizzativa non sostituite... solo in un anno si è tagliato sul. - afferma - Avevamo fatto un accordo ad agosto del 2017 che, anche a fronte di questi tagli si riaprisse la contrattazione per rivedere e migliorare l’organizzazione e il servizio agli Ospiti, accordo completamente disatteso dalla direzione. Siamo arrivati a febbraio 2018 dove abbiamo fatto un altro accordo che tentava di mediare tra le scelte fino ad oggi fatte e la posizione dei lavoratori, ma anche questo accordo è diventato per la Direzione carta straccia”.È sopraggiunta l’estate e le ferie ed al Csa secondo Benazzo c’è stato un “altro colpo d’accetta sulla pelle dei lavoratori con la mancata sostituzione di chi andava in ferie con una riduzione drammatica, per chi l’ha subita, delle ore di presenza con un carico di lavoro che sta cominciando a dare i frutti velenosi logorando e facendo ammalare le persone che da anni lavorano dentro questa struttura. Alla nostra richiesta di chiarimenti ci è stato risposto che la direzione aveva deciso un“Non possiamo pensare che questo debba essere un argomento ed una scelta in capo ad una sola persona che sta distruggendo il morale e il clima aziendale all’interno di un Ente pubblico dove vivono e lavorano centinaia di cittadini, siano Lavoratori o Ospiti. - conclude - Non è semplicemente una battaglia tra il lavoratore e il datore di lavoro. È una battaglia etica e per la sopravvivenza. Si stanno scontrando due diversi modi di vedere questo mondo dove il mercato privato sta facendo affari d’oro, dove l’assenza di politica scarica sulle famiglie i costi, dove le scelte nefaste di alcune direzioni scaricano i problemi dei bilanci e di soluzioni politiche sulla pelle e sulla salute dei Lavoratori. Non può rimanere solo una nostra battaglia. Non ci fermeremo mai, perché questa non è una vertenza lavorativa, questa è una battaglia di civiltà”.