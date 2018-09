Leggi l’articolo sugli arbitri della seconda giornata

ROVIGO - Io trovo molto pertinenti le dichiarazioni fatte da Umberto Casellato nel dopo partita di Rovigo-Lazio e in prospettiva al derby di sabato.

Casellato ha già fatto esperienza di quale sia l’ambiente rodigino e sa bene che ci sono cose che si dicono e fanno all’interno dello spogliatoio e ci sono cose che si dicono e a volte si fanno, per la stampa, i tifosi, la città. Casellato non è il tipo che parte perdente, per sua natura e per la sua storia. Figuriamoci se Umberto dirà nello spogliatoio rossoblu le stesse cose della conferenza stampa. In uno spogliatoio dove c’è gente come Edo Lubian e Matteo Ferro, che di derby di carta vetrata ne hanno vissuti parecchi, e imbottito di ragazzi giovani ed esuberanti, lì a scalpitare per dimostrare proprio ai campioni d’Italia in carica tutto il proprio valore.

Il derby è automotivante per i veterani, ma ai giovani serve altro. Di sicuro serve a poco evocare i derby del passato, in cui c’erano parecchi rodigini purosangue in campo. Altri tempi, altre motivazioni.

Casellato ha fatto benissimo a usare toni bassi. E mi auguro che continui. Il Petrarca ha una rosa più ampia e, sulla carta, migliore del Rovigo. E ha due anni di lavoro tecnico in più. E’ più forte. Non più tardi di una settimana prima, l’ennesimo sondaggio tra i tifosi aveva fatto titolare ad un quotidiano cittadino: vogliamo lo scudetto. Basandosi sul rugby delle amichevoli e dei bei ricordi. Qui a Rovigo siamo facili agli entusiasmi come alle critiche più feroci e insensate.

Io spero che i nostalgici dei derby ruvidi e delle risse rimangano delusi e si veda un derby fatto prima di tutto di filosofie di gioco, anche se questo comporterà qualche rischio in più per il Rovigo, che ha cambiato molto. E anche se comporterà la facile critica, in caso di sconfitta, di aver perso già in spogliatoio a causa delle parole di Casellato.

Alberto Guerrini