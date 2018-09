Il derby d’Italia a Trentin

RUGBY TOP12 Marcello Angelini e Francesco Modena out, ma per il derby di Padova nella FemiCz Rovigo tornano disponili Davide Vecchini, Matteo Canali e Joe Van Niekerk

RUGBY TOP12 I direttori di gara del massimo campionato nazionale hanno aderito all’iniziativa “We can tackle MITO” per promuovere la conoscenza e la comprensione delle malattie mitocondriali

Esordio stagionale tra le mura amiche per i Campioni in carica dell’ Argos Petrarca Rugby che, dopo la vittoria nella stracittadina contro il Valsugana nella prima giornata di campionato, affronteranno nel secondo derby personale della stagione il FemiCz Rovigo reduce da una vittoria sulla Lazio: dirigerà l’incontro Luca Trentin.

Roma - Il CNAR, la Commissione Nazionale Arbitri della Fir, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del Campionato Italiano TOP12, in calendario sabato 22 settembre.