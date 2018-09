"La Forza sia con voi" candidato al Premio Italia 2018 come miglior saggio di fantascienza

Venerdì 21 settembre dalle ore 18 presso la libreria del fumetto Delta Comics in corso del popolo, 6 a Rovigo presentazione del libro "La Forza sia con voi - Storia, simboli e significati della saga di Star Wars" (Ancora Editrice, 2017). Il libro è candidato al Premio Italia 2018 come Miglior saggio italiano di fantascienza, in assegnazione a Milano il prossimo sabato 6 ottobre. Filippo Rossi, l’autore, introdurrà anche "Super - Ottant'anni del primo supereroe: da Nembo Kid a Superman” in uscita tra un paio di settimane per Runa Editrice di Padova. Il libro sarà presentato a Milano il 6/7 ottobre in occasione della manifestazione Stranimondi

ROVIGO - Quarant’anni fa, nel 1977, usciva nelle sale cinematografiche un film di un giovane regista, George Lucas, destinato a diventare la più grande saga di fantascienza di tutti i tempi. La parola “fantascienza” tuttavia appare riduttiva: Star Wars, Guerre Stellari, in realtà è un’opera in cui confluiscono Mito, Epica, Narrativa d’Avventura. La storia iniziale si è andata progressivamente espandendo, e siamo ormai giunti alla terza trilogia di film.

Il libro di Paolo Gulisano e Filippo Rossi (LEGGI ARTICOLO) è un viaggio nei contenuti quarantennali del mondo di Star Wars, come narrato nelle sceneggiature dei film. È uno studio avvincente del mondo di Luke e Anakin Skywalker raccontato da George Lucas. Una guida alle fasi del racconto, ai temi leggendari, ai riferimenti epici di una serie di film hollywoodiani che da tempo si sono fatti ricco franchise multimediale, ma soprattutto vera e propria saga mitopoietica oltre il cinema, figlia legittima della modernità.

Tra significati, simboli e storie, questo libro costituisce dunque la più completa guida all’affascinante mondo di Star Wars. Un testo per gli appassionati, per chi ha amato questa Saga, per chi voglia capirne il senso e orientarsi nelle sue complesse trame.

Il libro è scritto a quattro mani da Paolo Gulisano e Filippo Rossi: due appassionati storici, sinceri, preparati e molto affiatati. Di libri su Star Wars ce ne sono molti: italiani e stranieri, instant-book o saggi approfonditi, biografie o analisi, testi lunghi o brevi; ma “La Forza sia con voi” vanta un taglio, delle argomentazioni e delle conclusioni mai affrontati da nessuno. Si tratta quindi del libro “definitivo” sulla Saga di Star Wars.

Si intende chiarire la storia raccontata dai film; che è sempre stata molto ostica e raramente compresa, nel dettaglio e nel complesso, pure dagli stessi appassionati. Sorprendentemente, ciò che Star Wars racchiude è ancora misterioso o poco capito. L’ambizione è stata studiare in profondità, porsi più domande possibili, cercare tutte le risposte. Per evidenziare certi passaggi dimenticati o ignorati e ricostruire tutte le vicende. Aggiungendo più decifrazioni possibili di simboli e messaggi.

Rossi e Gulisano sono stati due archeologi. Lo scavo tra le antiche rovine, alla ricerca delle fondamenta perdute e dei piani originari, e la ricostruzione successiva di colonne e volte, architravi e fregi, ha ovviamente portato a scoperte e riscoperte sorprendenti. Ma perfettamente logiche e conseguenti. Per loro, il tema principe della Saga di Star Wars è: “gli errori dei Buoni (i Cavalieri Jedi)”. Ossia, i Buoni sono in realtà i Cattivi. Ciò porta alla domanda unica che questo tema pone: “cos’è la Forza”? Le molte risposte filosofiche a questa domanda rendono Star Wars la “Saga delle saghe”, ossia la saga più grande del Fantastico.

Filippo Rossi ha strutturato l’architettura del libro, recuperato alcuni suoi articoli dalle fanzine cui ha collaborato, scritto moltissimi pezzi nuovi (alcuni dopo brainstorming in Facebook e dal vivo con diversi fan, soprattutto di Yavin 4 ma non solo) e infine fuso il tutto. Paolo Gulisano ha modificato e armonizzato la struttura del libro, aggiunto tanti approfondimenti e uniformato lo stile con estrema attenzione e impagabile professionalità.