Ci saranno quattro derby 

ROVIGO - L’Epcr ha ufficializzato oggi il calendario della Continental Shield 2018/19, la competizione europea di qualificazione alla Challenge Cup. Quest’anno sono sei le squadre coinvolte: le quattro italiane meglio classificatasi alla fine del Campionato 2017/18, la squadra georgiana Georgia’s RC Locomotive Tbilisi e la rappresentativa belga Belgium Rugby Barbarians XV, divise in due gironi da tre squadre ciascuno.

La FemiCz Rugby Rovigo Delta è inserita nella Pool B con l’Argos Rugby Petrarca e il Belgium Rugby Barbarians XV, mentre la Pool A è composta dal Patarò Calvisano, dalle Fiamme Oro Rugby e dal Georgia’s RC Locomotive Tbilisi.

I club dello stesso girone si affronteranno in casa ed in trasferta, i vincitori dei due gironi giocheranno play-off di andata e di ritorno per decidere quale squadra si qualificherà per la Challenge Cup 2019/20.

Un altro posto nella Challenge Cup del prossimo anno verrà deciso da un play off in casa ed in trasferta tra i russi dell'Enisei-STM e i Timisoara Saracens della Romania entrambi in gara per la Challenge Cup di questa stagione.

Questo, nel dettaglio, il calendario:

Round 1 – Sabato 13 Ottobre

RC Locomotive Tbilisi v Pataro Calvisano, Avchala Rugby Stadium, 15.00

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta v Argos Rugby Petrarca, Stadio Mario Battaglini, 15.00

Round 2 – Sabato 20 Ottobre

Pataro Calvisano v GS Fiamme Oro Rugby, Pata Stadium, 15.00

Belgium Rugby Barbarians XV v Argos Rugby Petrarca, Stade Nelson Mandela, 15.00

Round 3 – Sabato 8 Dicembre

GS Fiamme Oro Rugby v RC Locomotive Tbilisi, Fiamme Oro Stadium, 15.00

Argos Rugby Petrarca v Belgium Rugby Barbarians XV, Argos Arena, 15.00

Round 4 – Sabato 15 Dicembre

Pataro Calvisano v RC Locomotive Tbilisi, Pata Stadium 15.00

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta v Belgium Rugby Barbarians XV, Stadio Mario Battaglini 15.00



Round 5 – Sabato 12 Gennaio 2019

RC Locomotive Tbilisi v GS Fiamme Oro Rugby, Avchala Rugby Stadium, 15.00

Argos Rugby Petrarca v Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, Argos Arena, 15.00



Round 6 – Sabato 19 Gennaio 2019

GS Fiamme Oro Rugby v Pataro Calvisano, Fiamme Oro Stadium, 15.00

Belgium Rugby Barbarians XV v Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, Stade Nelson Mandela, 15.00

Play-offs – 30 Marzo 2019

Vincitore Pool A v Vincitore Pool B

Enisei-STM v Timisoara Saracens

Play-offs – 20 Aprile 2019

Vincitore Pool B v Vincitore Pool A

Timisoara Saracens v Enisei-STM