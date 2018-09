Sabato l’anniversario della strage di via America 

Sabato 22 settembre alle 19, nella chiesa di Ca' Emo sarà celebrata una messa di suffragio per le vittime del lavoro. Quattro anni fa in pochi istanti morirono in quattro. Nicolò Bellato, 28 anni, di Bellombra, ragioniere di Coimpo; Paolo Valesella, 53 anni, di Bindola (Adria), operaio Coimpo; Marco Berti, 47 anni, di Sant'Apollinare, dipendente Coimpo; Giuseppe Baldan, 48 anni, di Liettoli, località di Campolongo Maggiore, camionista.

ADRIA (Rovigo) - Il 22 settembre 2014 morirono al lavoro in quattro: Nicolò Bellato, Marco Berti, Giuseppe Baldan e Paolo Valesella. La tragedia della Coimpo e Agribiofert di Ca’Emo non ha ancora un colpevole, prima di chiudere i battenti lavorava sul processo di depurazione dei liquami producendo anche fertilizzanti e fanghi per l’agricoltura, i cosiddetti correttivi. Secondo gli inquirenti quei fanghi non erano trattati rispettando le norme ed hanno inquinato i terreni su cui sono stati sparsi.

Da fuori regione, per il filone toscano dell’indagine, alla vigilia dell’anniversario è arrivato anche il rinvio a giudizio per i vertici di Coimpo, in alcuni casi viene contestato anche il reato associativo. Come in provincia di Rovigo anche a Viareggio, Livorno e Lucca si sversavano nei campi, secondo l’accusa, fanghi non trattati secondo la Legge.

Laboratori di analisi che analizzavano i campioni forniti, ma evidentemente venivano portati dei prelievi diversi rispetto al materiale trattato.

Tra il 2015 ed il 2016 secondo i pm fiorentini la Coimpo, avrebbe prelevato abusivamente fanghi dagli impianti di produzione in Toscana e poi sarebbero stati spalmati in aziende agricole della regione.

