I rossoblù sbagliano l’impossibile, i tuttineri ringraziano 

Un brutto derby nel quale si è vista una FemiCz Rovigo ancora più brutta (era dal 2006 che i rossoblà non terminavano a zero un derby). Indisciplina alle stelle e scelte sbagliate. Per Casellato nelle prossime settimane il lavoro non mancherà di certo. Da segnalare che anche nella seconda giornata di questo Top 12 il sistema delle dirette streaming adottato quest'anno dalla Federugby ha fatto cilecca proprio nella partita più attesa. Per le altre non va meglio, le Fiamme Oro perdono a Reggio, il Viadana di Pippo Frati perde a Roma, il Calvisano è già da solo al comando



PADOVA - Missione compiuta e obiettivo raggiunto. “Andiamo a Padova per limitare i danni e per prenderne il meno possibile” aveva dichiarato una settimana fa il tecnico della FemiCz Rovigo, Umberto Casellato e cosi è stato. In effetti il 16 a 0 con cui il Petrarca ha fatto suo il 163° derby in qualche modo si allinea a quanto preannunciato dal tecnico trevigiano. Non saranno sicuramente d'accordo, però, i tanti tifosi rossoblù che come al solito hanno seguito la squadra sperando in qualcosa di meglio della brutta e mediocre prestazione fornita dai rossoblù al Plebiscito. La FemiCz Rovigo ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare, scelte, esecuzioni, tattica, arrendendosi senza colpo ferire ai campioni d'Italia che non hanno fatto sfraceli ma si sono limitati a fare le cose essenziali. Il gioco del giovane tecnico Marcato, che alla sua prima esperienza in panchina ha vinto lo scudetto, ha avuto la meglio su quello del più titolato Casellato.

Il Petrarca ha rispettato alcuni concetti basilari del rugby, soprattutto difesa e possesso, al contrario della FemiCz Rovigo che nel suo gioco non ha seguito un filo logico con scelte discutibili (touche non contestate nel primo tempo e contestate nella ripresa, mischia ordinata dapprima lasciata in disparte e poi utilizzata) lasciando spazio nel secondo tempo a velleitarie iniziative individuali che non ha prodotto alcunchè. Comunque la squadra di Casellato è riuscita a portarsi a casa un piccolo ma non invidiabile record: era dalla stagione 2006/07 che il suo tabellino non restava a zero punti. L'ultima volta era accaduto proprio in altro derby (Rovigo-Petrarca 0-17) del 23 settembre 2006, esattamente dodici anni fa.

I rossoblù hanno giocato buona parte della ripresa nella metà campo avversaria senza cavare un ragno dal buco. Un'incredibile serie di errori e di scelte sbagliate ha mandato in fumo tutte le iniziative d'attacco della FemiCz Rovigo. Verrebbe da dire che la FemiCz Rovigo vista al Plebiscito è stata talmente brutta da non poter essere presa sul serio. Se questo derby era un esame per la rinnovata squadra rossoblù bisogna ammettere che è arrivata una bocciatura solenne e che in futuro ci sarà parecchio da studiare. Il match era iniziato con il passo lento e lo ha mantenuto per l'intero primo tempo a tutto vantaggio del Petrarca che sa gestire meglio queste situazioni di gioco. I padovani hanno avuto il comando delle operazioni ma non si sono dannati l'anima, quasi fossero lì ad attendere gli errori dei rossoblù. La svolta del match, dopo il vantaggio dei campioni d'Italia arrivato al 18' su penalty di Ragusi, c'è stata alla mezzora quando si è accesa una scaramuccia dopo una mischia ordinata con la palla in mano ai rossoblù. Il “colpevole” individuato dall'arbitro e dai giudici di linea è stato il terza linea rodigino Vian che ha rimediato un cartellino giallo evitabilissimo.

I bianconeri hanno ringraziato del favore realizzando il conseguente penalty, sempre con Ragusi, e poi trovando la meta nel finale del tempo con Riera che si è tuffato sulla bandierina concretizzando al massimo la superiorità numerica. Nella ripresa la FemiCz Rovigo si è presentata in campo con diversi cambi ed è sembrata più vogliosa di entrare nel match. Al 6' un intercetto di Van Niekerk nella propria metà campo ha creato le premesse per un lungo attacco dei rossoblù che però non ha prodotto nulla di concreto. La pressione dei rodigini in ogni caso è riuscita a mettere alle corde la difesa padovana che è ricorsa più volte al fallo, tanto da meritarsi un cartellino giallo che ha spedito Cannone sulla panchina dei cattivi. Il trend positivo del momento e la superiorità numerica doveva rappresentare l'occasione buona per la FemiCz Rovigo per ritornare in partita. Invece è cominciata la sagra dell'errore con palloni persi a ripetizione e attacchi inconcludenti che si sono arenati sulla solida linea difensiva del Petrarca. Per oltre una ventina di minuti è stato come si fosse giocato a una porta sola, quella dei bianconeri, ma il tabellino dei rossoblù non si è sbloccato. Ci hanno provato con la mischia chiusa, con le ripartenze, con qualche tentativo di rolling maul, con le aperture al largo, ma c'è sempre stato qualcosa, un errore o un fallo, che ha mandato alle ortiche azioni pericolose.

Clamoroso, e in questo senso esemplare, è stato l'errore di Ferro che nel goffo tentativo di giocare velocemente alla mano un penalty davanti a pali del Petrarca ha regalato l'ovale agli avversari. E' stato il segnale della resa, dell'incapacità della FemiCz Rovigo di concretizzare il tanto possesso avuto nella ripresa. Il sigillo sul risultato è arrivato nelle battute conclusive con un altro piazzato di Ragusi da facile posizione. Nel complesso è stato un brutto derby nel quale si è vista una FemiCz Rovigo ancora più brutta. Per Casellato nelle prossime settimane il lavoro non mancherà di certo. Da segnalare che anche nella seconda giornata di questo Top 12 il sistema delle dirette streaming adottato quest'anno dalla Federugby ha fatto cilecca proprio nella partita più attesa. L'accesso dal sito FIR mostrava la partita tra Mogliano e Valsugana al posto di quella tra bianconeri e rossoblù, mentre attraverso l'accesso dalla pagina Facebook della stessa federazione è stato possibile vedere solo i primi due minuti del match. Un servizio davvero scadente che meriterebbe qualche spiegazione e tante scuse ai tifosi.

Roberto Roversi

Padova, Stadio “Plebiscito” – Domenica 22 settembre 2018

Top 12 - seconda giornata

Argos Petrarca Padova v Femi Cz Rovigo 16-0 (13–0)

Marcatori: p.t.: 18’ Ragusi cp ( 3-0), mt, 32’ Ragusi cp (6-0), 40’ Riera mt ( 11-0) , 41’ Ragusi tr (13-0);s.t. 36’ Ragusi cp (16-0)

Argos Petrarca Padova: Ragusi ; Capraro, Riera, Bettin, Coppo, Bennettin (73’ Zini), Francescato (70’ Cortellazzo); Trotta (65’Manni), Lamaro ; Nostran (cap) (50’ Conforti),Gerosa (65’Ortega); Cannone, Mancini Parri (41’Rossetto), Santamaria (65’Marchetto), Rizzo(45’ Acosta) .

All. Marcato

Femi Cz Rovigo: Barion, Borin, Majstorovich, Van Niekerk, Odiete, Mantelli, Piva (67’ Chillon), Ferro, Lubian, Vian (41 ‘ Tveraga); Niebert, Cicchinelli, Pavesi (45’ D’Amico), Cadorini (41’ Momberg), Brugnara (66’Rossi)

all. Casellato

Arbitro : Trentin (Lecco)

AA1 Schipani (Benevento), AA2 Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Sergi (Bologna)

Calciatori: Ragusi 4/4 (Petrarca Padova) ;

Note: campo buono, spettatori 3000

Cartellini: 33’ cartellino giallo Vian (Femi cz Rugby); 51’ cartellino giallo Cannone (Argos Petrarca rugby)

Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca Padova (4) ; Femi Cz Rovigo ( 0)

Man of the Match: Ragusi (Argos Petrarca Padova)

TOP12 – II giornata – 22.09.18 – ore 16

Lafert San Donà v Verona Rugby 23-15 (4-0)

S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970 24-23 (5-1)

Argos Petrarca Rugby v FEMI-CZ Rovigo 16-0 (4-0)

Mogliano Rugby 1969 v Valsugana Rugby Padova 17-5 (4-0)

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby 43-29 (5-1)

Patarò Calvisano v Toscana Aeroporti I Medicei 35-10 (5-0)

Classifica: Patarò Calvisano punti 10; Argos Petrarca Padova e Valorugby Emilia 9; Rugby Viadana 1970 e Fiamme Oro Roma 6; Femi-CZ Rovigo e Lazio Rugby 5; Mogliano Rugby 1969 e Lafert San Donà 4; Toscana Aeroporti I Medicei 1; Verona Rugby e Valsugana Rugby 0.

Prossimo turno – 29.09.18 – ore 16.00

Fiamme Oro Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei

Valsugana Rugby Padova v Valorugby Emilia

Femi-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969

Rugby Viadana v Argos Petrarca Padova – domenica ore 16

Verona Rugby v Lazio Rugby 1927

Lafert San Donà v Patarò Calvisano