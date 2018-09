Il raro e pregiato miele di colza vince la “Goccia d’oro”

LENDINARA E SAN BELLINO (RO) - Riconosciuta la qualità del miele di San Bellino in Italia. Enrico Romanato, produttore d’eccellenza di miele di qualità,d’Italia domenica 16 settembre, alla presenza di 1123 apicoltori partecipanti.Dal 2013 a San Bellino Romanato ha aperto un’azienda di apicoltura puntando su una produzione di qualità più che di quantità. Il sindaco D’Achille segnala che l’attenzione all’ambiente, la salvaguardia delle specie arboree autoctone e la riduzione dell’utilizzo di antiparassitari a San Bellino hanno prodotto veri e tangibili risultati.“San Bellino è un’isola felice, - afferma il produttore - non ho mai riscontrato morie di api davanti al mio alveare, collocato in centro al paese, in un boschetto ricco di una enorme varietà di piante e quindi di fioriture per diversi mesi a scalare...fino alla prima decade di luglio i ligustri continuano a produrre fiori, polline e nettare. In alcuni momenti, quando delocalizzo gli alveari in altri territori per produrre mieli monoflora, ho invece purtroppo sempre riscontrato problemi di spopolamento e moria di api. Sono soddisfatto del risultato ottenuto a questa prestigiosa gara nazionale conA Lendinara, città in cui vivo, dopo anni in cui cercavo una postazione per produrre miele di tiglio, ho avuto la possibilità, grazie all’assessore Francesca Zeggio, di collocare alcune arnie dentro i giardini di palazzo pretorio. Sono soddisfatto che nei nostri paesi le amministrazioni siano disponibili per queste sperimentazioni di qualità. Il Polesine, se aumentasse la varietà delle culture, avrebbe enormi potenzialità per produrre mieli di qualità”.Enrico Romanato, residente a Lendinara e originario del piccolo paese di San Bellino, quest’anno ha iniziato a sperimentare anche un’apicoltura in montagna, con una trasferta di alcune arnie in Trentino Alto Adige e nell’altopiano di Asiago, convinto che le api di pianura siano più laboriose di quelle della razza carnica e questa intuizione sembra essere corretta, in quanto ha prodotto un raro miele di rododendro. L’auspicio del sindaco D’Achille è che altri seguano le orme tracciate da questo apicoltore che, nel rispetto dei ritmi biologici delle api e della natura, conferma che si può fare, e si può far bene, anche in Polesine.