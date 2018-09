Chi decide quali notizie divulgare?

“E' la Questura a decidere quali notizie comunicare, come e quando farlo, ritenendo evidentemente che i giornalisti siano al suo servizio soltanto per metterla in buona luce in occasione di arresti o cerimonie”. L’Ordine dei giornalisti scende in campo al fianco dei colleghi polesani che giornalmente seguono la cronaca nera con evidenti difficoltà



ROVIGO - Troppo comodo. Una strategia comunicativa bizzarra quella della Questura di Rovigo, e i fatti sono antecedenti a qualsiasi caso mediatico di cui attendiamo gli esiti auspicati dal capo della Polizia di Stato. Il prefetto Gabrielli è una persona seria e la stima che si è guadagnato negli anni non può essere macchiata. Ha chiesto una punizione esemplare per l’agente che sui social ha insultato giovani donne stuprate. La scelta strategica della Questura di Rovigo è antecedente a questo scandalo di proporzioni nazionali, che ha coinvolto l’agente di polizia in servizio al Commissariato di Adria, prima di essere invitato a delle “meritate” ferie. C’è attesa per l’esito della commissione disciplinare del Ministero dell’Interno, quando un uomo in divisa sbaglia, lo fa due volte.

Ma a Rovigo cosa succede? Semplice, i rapporti con la stampa locale sono ridotti a semplici passaggio di “veline”. Notizie con il contagocce e solo a casi risolti. Anche se i dati di fine anno parlano di reati in calo, le vittime di furti, raggiri e truffe non è che si sentono meglio.

Una nota ufficiale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto fotografa la situazione.

“Rapporti problematici tra giornalisti e Questura a Rovigo. I colleghi impegnati a seguire la cronaca nera segnalano crescenti difficoltà non soltanto nell'ottenere informazioni dalle forze dell'ordine, ma anche semplici conferme di notizie già di pubblico dominio. E' la Questura a decidere quali notizie comunicare, come e quando farlo, ritenendo evidentemente che i giornalisti siano al suo servizio soltanto per metterla in buona luce in occasione di arresti o cerimonie”.

Inutili le richieste di un colloquio: ad un collega che lo ha sollecitato, il questore ha fatto rispondere che ritiene i rapporti con i mezzi d'informazione "più che soddisfacenti". Mentre ad una richiesta rivoltagli dall'Ordine dei giornalisti non ha mai risposto.

"Fatte salve le esigenze di segreto investigativo, vi è un preciso obbligo da parte delle forze dell'ordine di informare i cittadini, anche attraverso i media, di ciò che accade quando si tratta di eventi di interesse pubblico, tanto più quando tali eventi riguardano la sicurezza della collettività - rilevano il Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, Gianluca Amadori e la Segretaria del Sindacato giornalisti del Veneto, Monica Andolfatto - L'auspicio è che la Questura di Rovigo ripensi ai rapporti con i mezzi d'informazione, assicurando ai cittadini il diritto ad essere correttamente informati".