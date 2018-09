Risultato importante anche in prospettiva iridata

Per Fregnan e Corcioni questa gara è servita, oltre ad acquisire i punti che li pone in cima alla classifica del Gran Prix, anche come importante, allenamento pre-mondiale.

CATANIA - Al centro federale della Fijlkam di Catania, si è svolta la 8° coppa Sicilia di Kata, manifestazione valida per il Gran Prix Kata Judo 2018. Una kermesse che ogni anno, essendo la penultima del Gran Prix, vede confrontarsi le coppie Italiane più forti in vista della finale del Campionato Italiano Kata Judo dove si giocano il Gran Prix Kata Judo 2018.

Nel Katame Prim, cinque le coppie in gara, che pur esibendosi in un'unica poule, combattevano per due classifiche diverse, la coppia Andrea Fregnan e Pietro Corcioni assieme alla coppia Massimo Cester e Davide Mauri si sono contesi i punti utili per il Gran Prix Kata 2018 mentre le altre tre Coppie hanno gareggiato per far punteggio nel Criterium, una sorta di Gran Prix per coppie meno titolate.

Medaglia d'oro per Andrea Fregnan (Eurobody Portoviro), che quest’anno gareggiano con un nuovo Uke, Pietro Corcioni (CAM Yawara) nella specialità Katame No Kata.

Per Fregnan e Corcioni questa gara è servita, oltre ad acquisire i punti che li pone in cima alla classifica del Gran Prix, anche come importante, allenamento pre-mondiale. I venti giorni mancanti alla partecipazione al campionato del Mondo Kata Judo 2018, che si svolgerà il 15 ottobre 2018 a Cacun Messico, serviranno agli atleti assieme al Maestro Fabrizio Gazzignato dell'Asd Eurobody di Porto Viro, e ai Tecnici del Cam Yawara di Verona, i maestri Diego e Enrico Tommasi, per migliorare e rifinire il loro Kata per essere ancora più competitivi nella gara più importante della stagione.