Statistiche da paura per Lubian, Cicchinelli migliore dei rossoblù

La notizia più importante per la FemiCz Rovigo è l’assenza di nuovi infortunati, solo due contusioni per Odiete e Lubian. Tecnico dei Bersaglieri che dopo la sconfitta non ha scaricato responsabilità ad altri, anche se i Bersaglieri in campo ne hanno combinati di pasticci. C’è tempo per rimediare, intanto sabato arriva il Mogliano di Cavinato, sulla carta è un match in cui i rossoblù potranno subito riprendere la strada del bel gioco.

In vista della partita alla Segreteria rossoblù e al negozio “Robe di Kappa 91” è ancora possibile e conveniente sottoscrivere gli abbonamenti per seguire le partite casalinghe dei Bersaglieri.

ROVIGO - Rispetto al recente passato viale Alfieri snocciola statistiche ed informazioni sulla situazione medica degli atleti come un club professionistico (anzi meglio), una completa inversione di tendenza. Grafici e torte in abbondanza, purtroppo le statiche non spostano il punteggio finale di una brutta partita viziata da due “errori” (cartellino giallo di Vian e occasione sciupata da Ferro nella ripresa), e da un primo tempo in cui la FemiCz Rovigo ha messo il naso fuori dalla metà campo una sola volta. Adige cup non pervenuta e rimasta a Padova nel forziere tuttonero, e nei 25.49 minuti effettivi di gioco (troppo pochi), di cui 12.49 nel primo tempo e 13 nel secondo, di azioni da ricordare se ne sono viste ben poche.

Umberto Casellato si è assunto la piena responsabilità della sconfitta nel derby, un condottiero non deve mai abbandonare la nave, figurarsi alla seconda di campionato. Un bel gesto, ma i Bersaglieri ci hanno messo del loro. Piano di gioco che probabilmente, per merito del Petrarca Padova, non ha mai funzionato, ma non c’è strategia che tenga se i palloni cadono dalle mani come se al posto della plastica gommata ci fossero dei chiodi. Inferiorità numerica che è costata alla FemiCz Rovigo 10 punti, che in un derby sono una enormità. Il resto servirà di lezione, non si segnano mete solo con pick and go e mischie ordinate, per fortuna c’è tempo per rimediare.

Buona però la prova del pack rossoblù con ben 13 mischie vinte, di cui 7 con calcio a favore fischiato dal direttore di gara, contro le 6 dei tuttineri. Meno positiva la rimessa laterale (ancora da registrare): i rossoblù hanno vinto 10 touche, di cui 7 però sporcate dagli avversari, e perse 4 a fronte delle 17 del Petrarca andate a buon fine e solo una sbagliata. I Bersaglieri sono stati più disciplinati degli avversari: 9 le penalità fischiate contro i rossoblù a fronte delle 14 fischiate ai padovani.

Per quanto riguarda la difesa dei rossoblù, sono stati 47 i placcaggi effettivi messi a segno, 17 quelli assistiti, 5 quelli ineffettivi (ovvero i placcaggi a cui è seguito un offload o i placcaggi sbagliati rimediati però con un raddoppio andato a buon fine), solo 3 quelli sbagliati. Nella Top 3 dei placcatori rossoblù al primo posto si classifica Lubian con 8 placcaggi, al secondo Pavesi e Cicchinelli (sicuramente il migliore in campo sulla sponda rosssoblù) con 5, al terzo parimerito Brugnara, Halvorsen e Van Niekerk con 4. È sempre Lubian al primo posto della Top 3 degli attacchi positivi dei portatori di palla, avendone messi a segno 8, seguito da Ferro e Halvorsen con 5 e da Odiete con 4. I migliori rossoblù per la pulizia sui punti d’incontro sono Cicchinelli, che ne ha effettuate 7, Van Niekerk 6, Ferro e Momberg 5.

L’infermeria rossoblù, fortunatamente, non risente della battaglia di Padova: Odiete e Lubian hanno subito entrambi una leggere contusione, il primo al polso destro e il secondo all’acromio, ma senza conseguenze e sono disponibili, così come Majstorovic, Tveraga e Mantelli ai quali sono stati dati alcuni punti di sutura. Restano indisponibili, quindi, solo i giocatori in via di recupero da infortuni più gravi come Antl e Dominguez, Pomaro per il problema ad una caviglia sorto nel triangolare prima dell’inizio del Campionato, Angelini che dopo la frattura al setto nasale rimediata contro la Lazio non sarà a disposizione per 3 settimane, e Modena che è ancora in attesa di effettuare esami più approfonditi al ginocchio.

Il prossimo impegno della FemiCz Rugby Rovigo Delta è allo stadio “Mario Battaglini” sabato 29 settembre alle 16 contro il Mogliano Rugby 1969 per la terza giornata di Top12.