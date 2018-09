Definiti i posticipi

Gli incontri della settima e dell’ottava giornata di andata, concomitanti con la disputa dei Cattolica Test Match 2018, Italia Vs Georgia e Italia vs Australia, saranno programmati tutti alla domenica.

Roma - In considerazione delle gare casalinghe di Benetton Treviso e Zebre Rugby in Guinness Pro14, la Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha comunicato i postici domenicali delle gare di Top12 in programma fino al 3 novembre (VI turno di gara) precisando, inoltre, che gli incontri della settima e dell’ottava giornata di andata, concomitanti con la disputa dei Cattolica Test Match 2018, Italia Vs Georgia e Italia vs Australia, saranno programmati tutti alla domenica.

La programmazione delle gare a partire dal decimo turno sarà comunicata in seguito

Di seguito i postici domenicali dal terzo al sesto turno di gara.

III Turno

30/09/18, ore 16.00

Rugby Viadana 1970 vs Argos Rugby Petrarca

V Turno

28/10/18, ore 15.00

Valsugana Rugby Padova vs Fiamme Oro Rugby

FEMI-Cz Rovigo vs Toscana Aeroporti I Medicei

Verona Rugby vs Rugby Mogliano 1969

Lafert San Donà vs Argos Rugby Petrarca

VI Turno

4/11/18, ore 15.00

Argos Rugby Petrarca vs POL. S.S. Lazio R. 1927

Rugby Mogliano 1969 vs Lafert San Donà