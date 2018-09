Il grande raduno dei vigili del fuoco in città 

Una mostra, il suono della campanella, l’adunata, e la sfilata dei mezzi storici e moderni, raduno dell'associazione nazionale Vigili del fuoco a Rovigo nel weekend.



ROVIGO - Il 29 e il 30 settembre Rovigo ospiterà il 10° Raduno Interregionale Veneto e Trentino A.A. dell’associazione nazionale dei Vigili del fuoco del Corpo Nazionale. L'evento è organizzato dall’Anvvf di Rovigo in collaborazione con il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Rovigo, con il patrocinio del Comune di Rovigo.

Nell’ambito della manifestazione, sabato 29 settembre sarà allestita una mostra statica dei Vigili del fuoco in “Pescheria Nuova”, aperta fino alle 19 di domenica 30 settembre.

Alle 17 sempre di sabato si terrà la sfilata dei mezzi storici e moderni, dei Vigili del fuoco denominata “Il suono della campanella” rievocazione delle partenze di soccorso degli anni 60-80, attraverso il suono della campanella posizionata sul Corso del Popolo, incrocio con Via Trento, in funzione di allertamento del vigile urbano che fermava la viabilità per agevolare il percorso dei mezzi di soccorso. I mezzi partiranno da Piazza Duomo passando appunto per via Trento proseguiranno per Corso del Popolo fino a Piazza Matteotti, dove saranno parcheggiati fino alle 19.

Il programma di domenica 30 settembre prevede l’adunata con inizio alle 9 con l’assembramento presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in via Ippodromo, di tutte le associazioni dei Vigili del fuoco della Regione Veneto e Trentino A.A., le associazioni d’Arma e le autorità, coinvolgendo complessivamente circa 350 persone; alle 9,40 sarà deposta una corona di alloro al monumento dei caduti del Corpo, con la benedizione del Vescovo Pierantonio Pavanello.

Alle 10 il corteo preceduto dalla Banda Musicale di Villadose, proseguirà per le Vie Tre Martiri, via Fuà Fusinato e Piazza XX Settembre per la S. Messa al Tempio “la Rotonda”, officiata dal cappellano Don Vanni Manzin, al termine, il corteo proseguirà per via Silvestri, Piazza Garibaldi, via U. Maddalena fino alla Piazza V. Emanuele II, dove verrà effettuato un saggio professionale dei Vigili del Fuoco. La manifestazione terminerà con le allocuzioni delle autorità intervenute.

Alla manifestazione parteciperanno i vertici regionali e provinciali del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il coordinatore regionale dell’Associazione Nazionale del Veneto e Trentino Alto Adige. i presidenti di tutte le sezioni provinciali, compresa la sezione di Trento.

Sono state invitate le autorità civili, religiose, militari e rappresentanti delle associazione dell’Assoarma provinciale di Rovigo.