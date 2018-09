Al Battaglini dirige Tomò

I ragazzi di Umberto Casellato, che trova sulla sua strada il suo recente passato con uno scudetto vinto nel 2013, contro il Mogliano hanno la possibilità di dimenticare in fretta il brutto derby di Padova (LEGGI ARTICOLO).

Roma - Il CNAR, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del Campionato Italiano TOP12, in calendario sabato 29 e domenica 30 settembre.

Cinque partite in calendario alle 16 di sabato. Trasferta insidiosa per il Patarò Calvisano, capolista in solitaria a quota 10 punti, in casa del Lafert San Donà: il match sarà diretto dal fischietto livornese Matteo Liperini. Il Valorugby Emilia, una delle sorprese di questo avvio di campionato, andrà a caccia del tris a Padova, sponda Valsugana, con la squadra neo-promossa a quota zero punti al momento in campionato.

Andrà alla ricerca dei primi punti stagionali anche il Verona Rugby che ospiterà una Lazio reduce dalla bella vittoria contro il Rugby Viadana 1970. Allo stadio “Battaglini” di Rovigo i Bersaglieri ospitano il Mogliano Rugby 1969. Dirige il match Emanuele Tomò di Roma, e sarà coadiuvato da Carlo Pastore (Belluno) e Clara Munarini (Parma), quarto uomo sarà Stefano Rebuschi (Rovigo).

All’arbitro internazionale Marius Mitrea è stata affidata la direzione di gara del quinto match di sabato tra Fiamme Oro e Toscana Aeroporti I Medicei.

Alle 16 di domenica 30 settembre si chiuderà il terzo turno di campionato con lo scontro tra il Rugby Viadana 1970 e i campioni d’Italia in carica dell’Argos Petrarca Rugby: il beneventano Schipani darà il fischio d’inizio.

Queste le designazioni arbitrali della terza giornata di campionato:

TOP12 – III giornata – 29.09.18 – ore 16

Fiamme Oro Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei

Arb. Marius Mitrea (Udine)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Leonardo Masini (Roma)

Quarto Uomo: Franco Rosella (Roma)

Valsugana Rugby Padova v Valorugby Emilia

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Stefano Roscini (Milano)

Quarto Uomo: Riccardo Salafia (Milano)

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969

Arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Carlo Pastore (Belluno), AA2 Clara Munarini (Parma)

Quarto Uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo)

Verona Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Manuel Bottino (Roma), AA2 Stefano Pennè (Lodi)

Quarto Uomo: Francesco Meschini (Milano)

Lafert San Donà v Patarò Calvisano

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Giorgio Sgardiolo (Rovigo)

Quarto Uomo: Matteo Giacomini (Treviso)



TOP12 – III giornata – 30.09.18 – ore 16

Rugby Viadana 1970 v Argos Petrarca Rugby

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo)

Classifica: Patarò Calvisano punti 10; Argos Petrarca Padova e Valorugby Emilia 9; Rugby Viadana 1970 e Fiamme Oro Roma 6; Femi-CZ Rovigo e Lazio Rugby 5; Mogliano Rugby 1969 e Lafert San Donà 4; Toscana Aeroporti I Medicei 1; Verona Rugby e Valsugana Rugby 0.