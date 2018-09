Olli e Nala ci salvano la vita

Roberto Zampieri, fondatore e ideatore del Progetto, dopo aver portato le testimonianze di diabetici e familiari, che hanno visto cambiare la loro vita con questi cani salvavita, ha tenuto a precisare che essi non si sostituiscono al medico e alle medicine o alla terapia, ma svolgono una attività di sostegno alla vita e al benessere del diabetico, che molte volte si è rivelata decisiva, meritandosi il nome di cani salvavita

ROVIGO - Nella bella cornice della Piazza Annonaria, che ripropone la pianta dell’antico chiostro dello storico convento dei Domenicani fino al 1770 e delle monache domenicane terziarie fino al 1810, accanto alla Chiesa di Sant’Antonio Abate, nota come Chiesa di San Domenico, l’aassociazione diabetici di Rovigo ha organizzato, il 22 settembre, un incontro interessante con lo staff del “Progetto Serena–Cani allerta nel diabete “, cui hanno partecipato soci e cittadini, diabetici e non per ascoltare con curiosità la novità di cani salvavita per amici, utili soprattutto a bambini e anziani diabetici.

L’incontro della seconda iniziativa prevista dalla 1a edizione di Dolce–Mente, approccio ragionato all’universo diabete, era intitolato Progetto Serena: un cane salvavita per amico, ricordando che la prima iniziativa intitolata Attività fisica, sport e diabete, si era tenuta in Piazza Vittorio Emanuele il giovedì all’interno della manifestazione Sport Village, promossa da Coni e Panathlon di Rovigo (LEGGI ARTICOLO).

L’evento, voluto dall’Associazione diabetici è stato promosso con il Patrocinio del Comune, della Provincia, dell’ULSS 5, e della Croce Rossa e con la collaborazione del Panathlon di Rovigo, di ViviRovigo, de Il Circolo di Rovigo, della Rete Solidale e culturale. Hanno portato il loro saluto le autorità presenti e i presidenti delle associazioni, che hanno collaborato per la realizzazione dell’evento.

Lo staff dell’Associazione Progetto Serena Onlus di Cerea, rappresentato da Roberto Zampieri, fondatore e ideatore del Progetto, da Selene Asteggiano presidente e da Rosa Alestra vice presidente, ha presentato il progetto non senza aver mostrato prima due cani allerta (Olli e Nala), donati e consegnati ai membri dello staff da due giovani ragazzi (Rebecca e Parigi) venuti da Firenze perché fossero assegnati a due bambini diabetici: uno dell’Abruzzo e l’altro della Sardegna. Questi esempi di generosità hanno fatto allargare il cuore ai presenti, che hanno compreso come ci siano ancora tante persone che pongono al primo posto delle priorità di vita il valore dell’aiuto alle persone in difficoltà.

Il Progetto Serena, ha spiegato Roberto Zampieri, è nato nel 2013 e con caratteristiche diverse da simili esperienze praticate in altri paesi: “in quanto organizzazione di Volontariato Onlus si pone l’obiettivo di far avere al diabetico, che vive talora con difficoltà questo disturbo metabolico, un cane allerta nel diabete come un amico che si prende cura di lui in cambio di affetto”.

Rispetto al metodo di lavoro posto nella preparazione dei cani, come previsto anche dallo specifico protocollo, egli ha messo in evidenza due punti cardine: costituzione di una stretta relazione e di empatia tra diabetico e cane ed educazione della dote olfattiva del cane (lo slogan è con il fiuto ti aiuto), che fiutando, anche mezzora prima, le variazioni glicemiche, in particolare le ipo e iperglicemiche, è in grado di trasmettere il segnale ad altri, se non riesce a scuotere il diabetico. In sostanza il cane allerta, appena avverte che l’amico diabetico sta male, lancia l’allarme, abbaia, gli lecca la mano e se non avverte nessuna reazione da parte dell’amico, chiama i familiari presenti in casa e infine, se non c’è nessuno in casa chiede aiuto, schiacciando un tappetino, che attiva la chiamata telefonica ai parenti del diabetico.

Roberto Zampieri, dopo aver portato le testimonianze di diabetici e familiari, che hanno visto cambiare la loro vita con questi cani salvavita, ha tenuto a precisare che essi non si sostituiscono al medico e alle medicine o alla terapia, ma svolgono una attività di sostegno alla vita e al benessere del diabetico, che molte volte si è rivelata decisiva, meritandosi il nome di cani salvavita.

La bontà dei risultati del Progetto Serena, ha continuato l’esperto cinofilo, ha fatto si che in molte città del territorio nazionale sorgessero sedi collegate, personale qualificato e certificato, aumento consistente del numero delle richieste da parte di diabetici e dei loro familiari. Tant’è che i Cani, già pronti nel mese di agosto di quest’anno nel numero di 20, diventeranno 50 nei prossimi mesi per raggiungere il numero di 120 nell’anno prossimo su tutto il territorio nazionale.

Alla fine Roberto Zampieri ha sintetizzato in queste parole la filosofia del Progetto Serena sul rapporto stretto tra diabetico, che soffre, e il cane, che pensa: “Caro amico, ti voglio bene, sento l’odore e perciò so che non stai bene, ti avviso in modo che tu possa stare meglio; se non mi senti e non ti correggi, chiedo aiuto; e se in casa non c’è nessuno, vado verso quell’aggeggio che se lo schiaccio fa rumore”. In queste poche righe c’è una filosofia di vita che vede, nello specifico, il diabetico e il cane far parte di una vita in comune in cui l’uno si prende cura dell’altro durante la giornata e durante la notte.

Questa prospettiva nuova ha fatto breccia nell’attenzione degli astanti, che all’atto dei saluti finali hanno voluto avere qualche documento in più come il fumetto intitolato: Sofia e Hope: una storia d’amore. Con il fiuto ti aiuto e il numero telefonico dell’Associazione per eventuali contatti in caso di bisogno.