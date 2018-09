Caso Bellomo - Nalin: ritirata la denuncia

ROVIGO Il ministero della Giustizia è interessato a compiere un sopralluogo nell'edificio vuoto di via Mazzini per un possibile trasferimento degli uffici della Procura

LEGNAGO (VERONA) Non hanno commesso il fatto. Di fronte al Giudice Gianfraco Bardelle, numero uno dello sport Veneto, e Alfonso Cavaliere dovevano rispondere di turbativa d’asta e abuso d’ufficio per la piscina