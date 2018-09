Antiche divinità, diavoli, maghi e vampiri protagonisti

Suddivisa per suggestive sezioni tematiche ben riconoscibili anche attraverso i colori delle pareti, la mostra “Arte e magia. il fascino dell’esoterismo” curata da Francesco Parisi a Palazzo Roverella che sarà aperta al pubblico dal 29 settembre, dispiega una vasta costellazione di espressioni artistiche sul pensiero magico-irrazionalista



ROVIGO - La magica attesa è finita e l'incantesimo si è compiuto. Quest’anno a Palazzo Roverella, per la grande mostra “Arte e magia. il fascino dell’esoterismo” che sarà ufficialmente aperta al pubblico da sabato 29 settembre, bisogna lasciare che demoni e spiriti, streghe e maghi, vampiri e divinità antiche ci prendano per mano nel percorso dell’esposizione.

Un viaggio nei luoghi più inaccessibili dell’animo umano, alla scoperta di un periodo unico della storia della civiltà occidentale, tra il 1880 ed il 1925 quello che viene proposto nelle varie sezioni dedicate alla mostra, ognuna rappresentate con pareti di colori diversi dal verde petrolio al blu intenso, grigio, colori della notte fino al rosso, arancio e giallo che sono della luce.

Arte e magia come ha spiegato il curatore Francesco Parisi, si apre con un invito al silenzio, un gesto, il dito o le mani a sigillare le labbra, che rimbalza da un’opera all’altra, da Giorgio Kienerk a Odilon Redon, “intimando allo spettatore di non divulgare i segreti al cui svelamento sta per essere ammesso, ma anche di mettere a tacere la voce della ragione, per poter ascoltare il sussurrio dell’inconscio”.

"E’ solo accogliendo questo invito che sarà concesso di accedere al Tempio, ovvero la seconda tappa di questo percorso, dedicata all’architettura esoterica ed ai modi in cui architetti ed artisti restituirono importanza a simboli e significati arcani nella ridefinizione dell’habitat quotidiano, nella progettazione di templi, altari e opere commemorative” spiega Parisi.

Poi la sezione della Luce dove aure, emanazioni e raggi luminosi sono i protagonisti delle opere di Previati e Mondrian. “Questa però è sempre circondata dal buio” ha ricordato Parisi e nelle successive tappe del viaggio infatti ci si immerge invece in opere oscure, impressionanti e sconvolgenti come quelle di Auguste Rodin, Edvard Munch, o Vasilij Kandinskij. Queste sono il vero cuore della mostra, quelle che più rappresentano il tema “Arte e magia” con rappresentazioni di diavoli, streghe e maghi e le varie creature, dai vampiri agli animali notturni come i lupo, il gufo o il rospo. Fino ai fantasmi, protagonisti di una sezione interamente dedicata allo Spiritismo, dottrina a cui la borghesia si interessò con entusiasmo, che fece esplodere la moda della sedute spiritiche, sia raccontata da una serie di foto a da due tavolini realizzati da Thayaht e Julius Evola.

Il viaggio si conclude ritornando alla luce che irradiandosi dal lontano Oriente, fece divampare in tutta Europa una passione per mitologie, dottrine e religioni orientali. Si spiega così l’interessamento per il Buddismo e lo Yoga di molti artisti come Frantisek Kupja, an Toorop o Nichol Roerich o la fondazione a inizio secolo nei pressi di Ascona, di una comunità utopica a antiformista chiamata Monte Verità dove tanti artisti soggiornarono praticando il nudismo ed il vegeterianesimo per fuggire dalla civiltà industrializzata e dei suoi dogmi, una specie di hippy.

Un viaggio quindi in cui lasciare la razionalità ed immergersi un secondo mondo tutto nuovo.