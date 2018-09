Granata con giudizio, deltini con rabbia

La formazione granata di Michele Florindo ospita i rossoneri, mentre la compagine biancazzurra di Gianluca Zattarin attende i gialloblu

leggi l’anteprima sulla Promozione

leggi l’articolo sul calendario del Torneo Regione Veneto

leggi l’articolo sulle squalifiche dell’ultimo turno

ADRIA - PORTO TOLLE (Ro) - Avversario temibile per l’Adriese di Michele Florindo che tra le mura amiche del Luigi Bettinazzi ospita i bolzanini del St. Georgen, squadra inserita nel girone C della Serie D, con caratteristiche fisiche e atletiche molto particolari. Il tecnico della formazione granata prima della gara, contro i rossoneri, analizza le peculiarità dell’antagonista, solida nel reparto arretrato, e che possiede elementi insidiosi nella trequarti: “Il St. Georgen fa della fisicità l’aspetto più particolare della propria squadra, molto cattiva dal punto di vista fisico e che fa dei contrasti il suo punto di forza. Si difendono con molto giocatori e ripartono con i contropiedi grazie ad attaccanti abbastanza rapidi. E’ un avversario da rispettare e da affrontare con cautela, e cercheremo di giocare la nostra partita, stando attenti alle ripartenze che proveranno a guadagnare.” Le maggiori preoccupazioni potrebbero essere create dal difensore centrale e dai centravanti, calciatori dotati di esperienza e tecnica per la categoria, e che potrebbero infastidire l’organico degli etruschi: “La caratteristica più forte di questa squadra riguarda le punte, che sono Bacher e Piffrader, insieme al libero, Brugger, e non dovremo farci cogliere impreparati dalle loro giocate. Durante questa settimana, per preparare nella maniera migliore la partita abbiamo lavorato sul palleggio e sulla rapidità della costruzione della manovra, e cercheremo di attaccarli subito in velocità per cercare di sbloccare il match.” Arbitro la sig.ra Martina Molinaro della sez. di Lamezia Terme, mentre i giudici di linea saranno Francesco Grande di Bologna e Nidaa Hader di Ravenna.

Il Delta Porto Tolle invece ospita l’Ital Belluno, e dopo il pareggio nel primo turno contro il Tamai e la sconfitta subita nella scorsa giornata contro il Campodarsego, l’allenatore dei biancazzurri Gianluca Zattarin vuole ottenere il primo successo nel torneo: “Dovremo avere la rabbia giusta - commenta - e dovremo cercare di vincere la prima partita senza subire anche gol, perché concediamo troppo ai nostri rivali, che successivamente ci puniscono.” La sconfitta contro il Campodarsego al Gabbiano, ancora pesa sulle maglie tollesi, visto anche il risultato finale, arrivato allo scadere, dopo una gara comandata soprattutto nella seconda frazione: “Nella partita contro il Campodarsego abbiamo fatto degli errori che ci sono costati caro, ma il pareggio sarebbe stato il punteggio finale più giusto, e potevamo anche vincere. Purtroppo abbiamo sbagliato all’ultimo minuto, commettendo un’ingenuità e abbiamo perso.” Maggiori pensieri della compagine gialloblu potrebbero essere costituiti dal terminale avanzato, ma il tecnico ha scosso gli uomini tra le sue fila per cercare di ottenere il bottino pieno: “Il Belluno ha giocatori che sono insieme da molto tempo e Bertaglia e Mosca sono quelli più minacciosi, ma dobbiamo fare una grande partita per portare a casa la prima vittoria Scenderemo in campo cercando di essere concentrati soprattutto a livello mentale e proveremo a fare il minor numero di errori possibili per vincere la partita.” Fischietto affidato al sig. Gianluca Catanzaro della sez di Catanzaro, mentre gli assistenti saranno Filippo Tortolo di Basso Friuli e Matteo Dellasanta di Trieste. Inizio degli incontri domenica 30 settembre alle ore 15.

Andrea Rizzatello

Prossima Giornata Terzo Turno

Campionato Nazionale Serie D Girone C

Domenica 30 settembre 2018 ore 15

Adriese - St. Georgen

Chions - Tamai

Cjarlins - Trento

Delta Porto Tolle - Belluno

Este - Campodarsego

Levico - Arzignano Valchiampo

Sandonà - Clodiense

Union Feltre - Montebelluna

Virtus Bolzano - Cartigliano

Classifica: Este 6, Campodarsego 6, Adriese 4, Cjarlins 4, Cartigliano 4, Levico 3, Union Feltre 3, Chions 3, St Georgen 3, Clodiense 3, Montebelluna 3, Delta Porto Tolle 1, Tamai 1, Belluno 1, Sandonà 1, Trento 1, Arzignano 1, Virtus Bolzano 1.