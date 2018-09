Riecco Cioffi, ed esordio di Canali in rossoblù

Continua la collaborazione tra la Rugby Rovigo Delta e le altre società sportive del territorio, per una condivisione dei valori che lo sport trasmette in ogni sua veste. Gli ospiti di domani, che faranno il corridoio d’ingresso ai giocatori prima del fischio d’inizio della partita, saranno gli atleti del Baseball Softball Club Rovigo.

In vista del match, infine, si ricorda che alla segreteria rossoblù e al negozio “Robe di Kappa 91” è ancora possibile e conveniente sottoscrivere gli abbonamenti per seguire le partite casalinghe dei Bersaglieri.

ROVIGO - La FemiCz Rugby Rovigo Delta torna a giocare tra le mura di casa dello stadio “Mario Battaglini” per la terza giornata del campionato Italiano Top12. Sabato 29 settembre, con fischio d’inizio alle ore 16, i Bersaglieri affronteranno il Mogliano Rugby 1969. A dirigere l’incontro, trasmesso in diretta sul canale YouTube al link youtube.com/watch?v=v7elFgOYoBo e sull’App della Federazione Italiana Rugby, sarà il romano Emanuele Tomò.

“Mogliano è sicuramente una squadra con obiettivi diversi dai nostri e per questo molto pericolosa, verrà al ‘Battaglini’ libera da qualsiasi tensione da risultato - analizza l’head coach rossoblù Umberto Casellato alla vigilia del match - È una formazione con un'ottima mischia, che ha messo in difficoltà sia le Fiamme Oro che il Valsugana, e una buonissima linea di trequarti, giovane e per questo molto motivata. Noi dobbiamo però rimanere concentrati al massimo sul nostro gioco migliorando in attacco e riproponendo la buona prova difensiva vista a Padova, ricordiamo che abbiamo difeso 17 touche e abbiamo subìto solo una meta in inferiorità numerica. Quello che dobbiamo riprendere assolutamente è, appunto, il nostro percorso tecnico-tattico in attacco e ricordarci che si attacca collettivamente e non individualmente. Altra cosa che non dovremo sbagliare è l'atteggiamento perché nel rugby non ci si può nascondere: sono sicuro che tutti i ragazzi saranno determinati e vorranno riscattare la brutta partita con il Petrarca per loro stessi, per il Club e per i nostri tifosi”.

Faranno il loro debutto stagionale in rossoblù Massimo Cioffi e Matteo Canali, che tornano disponibili dopo lo stop subìto durante la preparazione estiva, mentre verrà deciso durante il riscaldamento pre-partita l’impiego di Barion che, se non sarà in forma al 100% a causa di un risentimento muscolare, verrà sostituito da Borin e Visentin partirà dalla panchina.

“Per noi sarà una partita estremamente dura e difficile - il commento di Andrea Cavinato head coach del Mogliano - perchè Rovigo con le Fiamme oro, sono tra le squadre migliori del Top12 sia a livello di organico che organizzativo. Forse il nostro punto di forza è che andiamo a casa loro senza nessun obiettivo particolare se non provare a fare il nostro gioco con serenità, sapendo di avere davanti una squadra che in questo momento è sicuramente più competitiva e che ambisce a traguardi diversi dai nostri. Non si pensi che la sconfitta senza punti contro il Petrarca significhi che Rovigo non abbia una squadra con la capacità di lottare per lo scudetto, perchè nel secondo tempo del derby ha dominato sia in mischia chiusa, che nel gioco, che a livello territoriale, e solo alcuni episodi sfavorevoli gli hanno impedito di segnare.”

FemiCz Rovigo: Cioffi; Barion, Majstorovic, Van Niekerk, Odiete; Mantelli, Chillon; Ferro (cap.), Lubian, Halvorsen; Canali, Tveraga; D’Amico, Momberg, Brugnara.

A disposizione: Cadorini, Vecchini, Pavesi, Cicchinelli, Venco, Piva, Borin, Vian.

All. Casellato

MOGLIANO: Da Re; Pavan, Scagnolari, Zanatta, Guarducci; Jackman, Fabi; Bocchi, Corazzi (Cap.), Baldino; Delorenzi, Caila; Michelini, Ferraro, Buonfiglio

a disp: Toai Key, Ceccato Enrico, Cincotto, Finotto, Carraretto, Gubana, Facchini, D’Anna

All. Cavinato

Queste le designazioni arbitrali della terza giornata di campionato:

TOP12 – III giornata – 29.09.18 – ore 16

Fiamme Oro Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei

Arb. Marius Mitrea (Udine)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Leonardo Masini (Roma)

Quarto Uomo: Franco Rosella (Roma)

Valsugana Rugby Padova v Valorugby Emilia

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Stefano Roscini (Milano)

Quarto Uomo: Riccardo Salafia (Milano)

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969

Arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Carlo Pastore (Belluno), AA2 Clara Munarini (Parma)

Quarto Uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo)

Verona Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Manuel Bottino (Roma), AA2 Stefano Pennè (Lodi)

Quarto Uomo: Francesco Meschini (Milano)

Lafert San Donà v Patarò Calvisano

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Giorgio Sgardiolo (Rovigo)

Quarto Uomo: Matteo Giacomini (Treviso)



TOP12 – III giornata – 30.09.18 – ore 16

Rugby Viadana 1970 v Argos Petrarca Rugby

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo)

Classifica: Patarò Calvisano punti 10; Argos Petrarca Padova e Valorugby Emilia 9; Rugby Viadana 1970 e Fiamme Oro Roma 6; Femi-CZ Rovigo e Lazio Rugby 5; Mogliano Rugby 1969 e Lafert San Donà 4; Toscana Aeroporti I Medicei 1; Verona Rugby e Valsugana Rugby 0.