I rossoblù rischiano anche di perdere 

Un bel problema. La FemiCz Rovigo gioca male, ha perso le certezze dello scorso campionato in mischia chiusa e soprattutto commette una valanga di errori. Nonostante tutto questo porta a casa la partita che avrebbe meritato di vincere il Mogliano di Cavinato. Dopo un precampionato effervescente i Bersaglieri si sono spenti, e sabato prossimo dovranno fare visita al Reggio capolista che scoppia di salute.

ROVIGO - La FemiCz Rovigo ha vinto il derby con il Mogliano, ma i rossoblù avrebbero dovuto uscire dal campo rossi in viso per un po' di vergogna perchè se c'era una squadra che al Battaglini meritava la vittoria questa è stata quella trevigiana. Dopo la sconfitta nel derby con il Petrarca avevamo scritto che la squadra rodigina era apparsa troppo brutta per essere vera. Ci eravamo sbagliati. Non avevamo ancora visto la partita con il Mogliano. Tolto il risultato, che nel finale ha corso rischi enormi, tutto il resto mostrato dalla FemiCz Rovigo è stato un disastro. Male il pack, umiliato in mischia chiusa dagli avanti biancazzurri e quasi mai protagonista, inguardabili i trequarti che hanno fatto a gara tra loro nel commettere errori e perdere palloni, inesistente la gestione tattica e approccio al match totalmente sbagliato. Nonostante tutto i rossoblù sono riusciti a portare a casa la partita, sfruttando anche qualche episodio fortunoso.

Sul piano tecnico decisamente migliore è apparso il Mogliano guidato da Cavinato, mentre la prestazione della FemiCz Rovigo allenata dal cugino ha fatto ammutolire i tifosi del Battaglini, tanto è stata imbarazzante. Il percorso intrapreso dal nuovo tecnico Casellato ha portato la squadra in mezzo a un guado. Non ci sono più le vecchie certezze del passato abbandonate per inseguire un nuovo progetto di gioco che appare ancora lontano. La FemiCz Rovigo di oggi, almeno quella vista al Padova e contro il Mogliano, sembra una squadra smarrita che ha perso i suoi punti di riferimento e che non trova nelle innovazioni volute dal tecnico Casellato le sicurezze di cui avrebbe bisogno. E' evidente che Casellato privilegi un gioco a “trazione posteriore” con i trequarti in evidenza, ma per mettere in pratica le sue idee probabilmente servirebbe una squadra dalle mani più “educate”.

L'imprecisione vista nei tantissimi passaggi sbagliati dai giocatori rossoblù fa capire che c'è molto, ma molto lavoro da fare. Una coppia di centri come Van Niekerk e Majstorovic, da sempre impiegati come armi di sfondamento viste le loro caratteristiche tecniche e fisiche, riuscirà a smistare palloni rapidi e puliti? Lo si vedrà in futuro. Per il momento la circolazione dell'ovale tra i giocatori rossoblù appare piuttosto lenta e approssimativa con somma gioia delle difese avversarie. Ma il fragore più grosso nella sfida con il Mogliano lo ha fatto la prestazione, deludente a dir poco, della mischia rodigina. Nel giro di qualche partita questo reparto, che era il fiore all'occhiello della squadra e forse il più forte dello scorso campionato, si è sciolto come neve al sole tanto da soccombere nettamente davanti al pack trevigiano. Perdenti in mischia ordinata, insufficienti nelle rimesse laterali, fallosi come non mai, gli avanti rossoblù sono apparsi l'ombra del solido reparto che incuteva paura agli avversari. La vittoria sul Mogliano non risolve nessuno dei dubbi emersi nel dopo derby, anzi li aggrava.

Al Battaglini ci si aspettava una reazione della squadra dopo il passo falso contro il Petrarca. Invece a prendere in mano il match con buona autorevolezza è stato il Mogliano che per una ventina di minuti ha avuto il controllo quasi esclusivo del possesso. In mezzo, però, ci sono state due mete della FemiCz Rovigo, nate da exploit occasionali. La prima è nata da una bella fuga di Odiete lungo la linea laterale, ma il suo passaggio all'interno è stato da dimenticare. Buon per la FemiCz Rovigo che casualmente l'ovale è finito sul piede dell'accorrente Majstorovic che ha poi raccolto il suo strano calcio a seguire per segnare. Al 12' il centro rossoblù ha concesso il bis al termine di una interessante azione corale della squadra di casa, forse l'unica dell'intera partita, con Chillon ha liberto all'esterno Majstorovic. Tra le due mete c'era stato un penalty realizzato da Jackman per il Mogliano. La partita, però, l'ha continuata a fare la squadra trevigiana grazie anche alla supremazia del proprio pack che ha rifilato alcuni sorprendenti “carrettini” alla mischia rossoblù, spesso giustamente penalizzata dal direttore di gara. Una veloce iniziativa di Jackman, che ha aperto come il burro una difesa rossoblù fuori posizione, ha creato le premesse per la marcatura di Corazzi al 19' che ha riportato sotto il Mogliano.

Verso la mezzora la FemiCz Rovigo ha interrotto la supremazia trevigiana andando a giocare più spesso nella metà campo avversaria e trovando la meta con Momberg che ha pilotato un'efficace rolling maul da rimessa laterale. E' stato l'ultimo squillo dei rossoblù in questo match. La ripresa ha accentuato il dominio della squadra di Cavinato che ha avuto l'unico demerito di non riuscire a concretizzare il possesso e le occasioni avute a disposizione. Troppa frenesia, errori di gestione e il piede impreciso di Jackman (peraltro bravo nel resto del gioco) hanno impedito al Mogliano di fare punti. C'era riuscito solo al 12' quando un delizioso calcetto a seguire di Jackman è stato sfruttato da Pavan finito in meta beffando Odiete e Cioffi. Proprio quest'ultimo si era reso protagonista poco prima di una fuga fermata sui “22” trevigiani. Nell'occasione il rientrante beneventano si è nuovamente infortunato e più tardi ha abbandonato il campo. Il secondo tempo della FemiCz Rovigo è stata una sofferenza per i tifosi del Battaglini che da un momento all'altro si attendevano il meritato sorpasso del Mogliano. Invece, nonostante il giallo rimediato nel finale da Vecchini nell'ennesimo fallo in mischia ordinata, i rossoblù hanno tenuto rischiando grosso nel finale quando un “in avanti” millimetrico ha tolto ai trevigiani la meta della vittoria. Dopo i zero punti degli ottanta minuti con il Petrarca, contro il Mogliano ci sono stati i quaranta minuti della ripresa senza segnare alcun punto. Un bel problema per una squadra che vorrebbe fare del gioco manovrato e dinamico il proprio segno distintivo.

Roberto Roversi

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969 19-15 (19-10)

Marcatori: p.t. 4’ m. Majstorovic non tr. (5-0), 12’ c.p. Jackman (5-3), 15’ m. Majstorovic tr. Mantelli (12-3), 19’ m. Corazzi tr. Jackman (12-10), 29’ m. Momberg tr. Mantelli (19-10); s.t. 52’ m. Pavan non tr. (19-15)

FEMI-CZ Rovigo: Cioffi (54’ Borin) (78’ Brugnara); Barion, Majstorovic, Van Niekerk, Odiete; Mantelli, Chillon; Ferro (cap.), Lubian, Halvorsen (44’ Vian); Tveraga (44’ Cicchinelli), Canali; D’Amico (63’ Pavesi), Momberg (63’ Cadorini), Brugnara (63’ Vecchini).

all. Casellato

Mogliano Rugby 1969: Da Re (56’ D’Anna); Pavan, Scagnolari, Zanatta, Guarducci; Jackman, Fabi (63’ Gubana); Bocchi, Corazzi (cap.), Baldino; Delorenzi (25’ Finotto), Caila; Michelini (41’-78’ Cincotto), Ferraro (63’ Toai Key), Buonfiglio (49’ Di Roberto).

All. Cavinato

arb.: Tomò (Roma)

AA1 Pastore (Belluno), AA2 Munarini (Parma)

Quarto Uomo: Rebuschi (Rovigo)

Cartellini: 76’ giallo a Vecchini (FEMI-CZ Rovigo)

Calciatori: Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 2/3; Jackman (Mogliano Rugby 1969) 2/4

Note: giornata soleggiata e mite, circa 26°, campo in buone condizioni. Spettatori circa 1000.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 4; Mogliano Rugby 1969 1

Man of the Match: Michelini (Mogliano Rugby 1969)

Rugby Top 12

Risultati 29 settembre 2018

Fiamme Oro - I Medicei 15 - 14 (4-1)

Valsugana - Valorugby Emila 26 - 42 ( 1-5)

FemiCz Rovigo - Mogliano 19 - 15 (4-1)

Verona - Lazio 27 - 7 (5-0)

San Donà - Calvisano 17 - 14 (4-1)

Domenica 30 settembre ore 16

Viadana - Petrarca

Classifica: Valorugby Emilia 14; Calvisano 11; Fiamme Oro 10; FemiCz Rovigo, Petrarca Padova* 9; San Donà 8; Viadana* 6; Mogliano, Verona, Lazio 5; I Medicei Firenze 2; Valsugana 1

*una partita in meno

IV giornata 6/7.10.18 ore 16)

Lazio Rugby 1927 - Lafert San Donà

Argos Rugby Petrarca - Verona Rugby

Mogliano - Viadana 1970

Valorugby Emilia - FemiCz Rovigo

I Medicei - Valsugana Rugby Padova

Patarò Calvisano - Fiamme Oro