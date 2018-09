Colpaccio esterno dei padovani

L’ex rossoblù Simone Ragusi con 5 su 5 al piede consente al Petrarca Padova di passare indenne allo Zaffanella.

VIADANA (MN) - Colpo esterno dell’Argos Petrarca Rugby che espugna per 19-13 il campo del Rugby Viadana 1970 nel posticipo della terza giornata di campionato salendo al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Valorugby Emilia.

Partita molto combattuta che viene sbloccata all’ottavo minuto di gioco da un calcio piazzato di Ragusi. I padroni di casa si rialzano subito e pochi istanti dopo trovano la meta del sorpasso con Tizzi, trasformata da capitan Ormson che al 32’ allunga il divario sul 10-3. Ragusi nel finale di tempo prima accorcia le distanze, poi al 49’ trasforma la meta di Nostran che vale il momentaneo 10-13. Il tira e molla tra le due squadre viene risolto dall’estremo dei Campioni d’Italia in carica che con il 100% di calci realizzati regala quattro punti fondamentali alla squadra di Andrea Marcato.

"Nonostante le tante difficoltà che abbiamo incontrato durante la partita, siamo stati capaci all'ultimo minuto di giocarci la palla per vincere la partita, sui loro 5 - il commento di coach Pippo Frati, - è mancata un po' di esperienza e lucidità per giocarci quest'ultimo pallone però è chiaro che se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati, dobbiamo imparare in fretta a capire come gestire determinate situazioni. Detto questo, complimenti al Petrarca che ha giocato la partita che ci aspettavamo, molto solidi in difesa, ci hanno concesso pochissimi spazi, questi pochi li abbiamo utilizzati per segnare; questo è qualcosa di positivo da cui ricominciare e preparare bene la prossima partita contro Mogliano".

Rugby Viadana 1970 v Argos Petrarca Rugby 13-19 (10-6)

Marcatori: p.t. 8’ cp. Ragusi (0-3); 16’ mt. Tizzi tr. Ormson (7-3); 32’ cp. Ormson (10-3); 35’ cp. Ragusi (10-6) s.t. 49’ mt. Nostran tr. Ragusi (10–13); 53’ cp. Ormson (13-13); 74’ cp. Ragusi (13-16); 77’ cp. Ragusi (13-19)

Rugby Viadana 1970: Apperley; Bronzini (61’ Amadasi), Tizzi, Menon (61’ Pavan); Spinelli; Ormson ©, Gregorio; Denti And. (49’ Moreschi); Ferrarini (74’ Ribaldi), Ghigo; Guillemain, Chiappini (10’ Gelati); Brandolini (67’ Garfagnoli), Silva, Denti Antonio (49’ Balboni)

All. Frati/Sciamanna

Argos Petrarca Rugby: Ragusi; Capraro (62’ Marchetto), Bettin, Riera, Coppo (54’ Favaro); Benettin, Francescato (54’ Su’a); Trotta; Lamaro, Conforti (52’ Ortega); Cannone, Gerosa; Rossetto (62’ Scarsini), Santamaria, Borean (48’ Rizzo)

All. Marcato

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1 Boraso (Rovigo), AA2 Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Lazzarini (Rovigo)

Cartellini: 57’ giallo a Santamaria (Argos Petrarca Rugby), 57’ Brandolini (R. Viadana 1970);

Calciatori: Ormson (R. Viadana 1970) 3/4; Ragusi (Argos Petrarca Rugby) 5/5;

Note: giornata soleggiata, campo in ottime condizioni, circa 1300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 1, Argos Petrarca Rugby 4.

Man of the Match: Andrea Trotta (Argos Petrarca Rugby)

Rugby Top 12

Risultati 29 settembre 2018

Fiamme Oro - I Medicei 15 - 14 (4-1)

Valsugana - Valorugby Emila 26 - 42 ( 1-5)

FemiCz Rovigo - Mogliano 19 - 15 (4-1)

Verona - Lazio 27 - 7 (5-0)

San Donà - Calvisano 17 - 14 (4-1)

Domenica 30 settembre ore 16

Viadana - Petrarca 13-19 (1-4)

Classifica: Valorugby Emilia 14; Petrarca Padova 13; Calvisano 11; Fiamme Oro 10; FemiCz Rovigo 9; San Donà 8; Viadana 7; Mogliano, Verona, Lazio 5; I Medicei Firenze 2; Valsugana 1



IV giornata 6/7.10.18 ore 16)

Lazio Rugby 1927 - Lafert San Donà

Argos Rugby Petrarca - Verona Rugby

Mogliano - Viadana 1970

Valorugby Emilia - FemiCz Rovigo

I Medicei - Valsugana Rugby Padova

Patarò Calvisano - Fiamme Oro