Fantasia e creatività con un pizzico di follia. L’arte di Caterina

TRECENTA (Rovigo) -. Si tratta di Caterina Girardi, nata a Milazzo nel 1968, ma cresciuta in Polesine, che ha deciso di partecipare allaCaterina, nonostante la sua attività di infermiera professionale,creando sculture ed oggetti insoliti e particolari.E’ stata selezionata nel concorso grazie alla sua opera, ma nell’occasione al teatro Biondo sono state presentate le operee la sculturasuoi due pezzi unici, dai critici Philippe Daverio e Paolo Levi.La lampada è creata con una tecnica mista tra vetro, gesso, fil di ferro, pelle nera, madreperle, pasta di turchese, onice nera: “E' caratterizzata da il simbolo dell’infinito, un piccolo cuore in Swarovski offerto dalla serpe alla sommità a simboleggiare la falsità di certe persone”. E’ utilizzabile anche come lampada da appoggio.E’ in acciaio battuto lavorato ed assemblato che ha formato due forchette. Tra queste si trova un mappamondo con meridiani e parallele in oro 24k. La parte posteriore è decorata con vetri stile liberty.Orgogliosa ed emozionata Caterina che ha ricevuto il riconoscimento “per la personale ricerca stilistica frutto di impegno costante e spiccata creatività. Un’arte di estremo valore che rispecchia una rilevante coscienza artistica ed una maestria tecnica che non esclude l’attenzione alla sfera emotiva”.