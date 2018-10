Le medaglie di Boscolo e Cavalcanti, entrambi nel light contact, confermano i risultati del team rodigino che in questi ultimi anni sta raccogliendo quanto seminato in queste stagioni di meticolosa programmazione. Tempo per riposarsi non ce n'è visto che fra poche settimane Area Sport sarà nuovamente impegnata in altre prestigiose e impegnative competizioni.

ROVIGO - E’ rientrata da pochi giorni la comitiva di Area Sport che ha rappresentato l'Italia negli ultimi campionati del mondo Juniores e Cadetti, disputati a Jesolo.

I quattro azzurri, Alessia Vurro, Alessandro Boscolo, Paolo Cavalcanti e Lorenzo Corsini, guidati dal Maestro Alessandro Milan, tecnico di Area Sport e della nazionale italiana di Light Contact della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo, sono tornati con due straordinarie medaglie di bronzo, conquistate da Alessandro Boscolo e Paolo Cavalcanti.

Lorenzo Corsini ha sfiorato di un soffio il podio, mentre Alessia Vurro, fortemente limitata da un infortunio rimediato prima della partenza per i Mondiali, si è comunque fatta onore. I numeri di questa incredibile edizione sono stati impressionanti: addirittura 2319 gli atleti iscritti, con ben 65 nazioni partecipanti. Una macchina organizzativa, coordinata da un altro rodigino, Nicola Traina, che è stata impeccabile.

Per Area Sport, dunque, una gioia immensa per aver partecipato a questa massima competizione riservata ai futuri talenti della kickboxing.