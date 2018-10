Proposta di legge sulla puzza 

Un testo di legge regionale che ha l’obiettivo di garantire una soglia odorigena a livelli di accettabilità in relazione ai siti sensibili e all’utilizzo dei luoghi è stato redatto da vari professionisti e che ha avuto fin da subito il sostegno della consigliere Patrizia Bartelle del Movimento 5 stelle. Il progetto di legge è stato presentato a Pezzoli, frazione di Ceregnano che da tempo è interessata a forti odori provenienti dalla zona industriale a Villadose



CEREGNANO (RO) - Sala del teatro gremita a Pezzoli per scoprire i contenuti della proposta di legge regionale sul contenimento degli odori molesti. Un progetto che vede prima firmataria la consigliera regionale pentastellata Patrizia Bartelle. "Si tratta di un lavoro di squadra, - ha spiegato Bartelle - redatto da vari professionisti, tenendo conto delle opinioni dei comitati locali, cittadini e consiglieri comunali che nel corso degli anni si sono scontrati con il problema di attività e stabilimenti responsabili di emissioni di cattivi odori. Il progetto di legge nasce appunto dall’esigenza di andare a riempire un vuoto normativo sul tema delle emissioni odorigene che non trova riscontro nella normativa nazionale, fatta eccezione per il D. Lgs n.183, che dal 15 novembre 2017 ha aperto la possibilità alle Regioni di normare, in sede di autorizzazione all’esercizio, su limiti e prescrizioni per contenere gli odori, spiegano dalla studio dell'avvocato Ceruti di Rovigo".

"Per dare un disegno organico alla materia serve però una legge regionale che fornisca gli indirizzi operativi agli Enti preposti ai controlli e alle autorizzazioni, ma che allo stesso tempo dia certezza delle regole per l’attività produttiva che vuole insediarsi su un territorio e fornisca uno strumento utilizzabile dai cittadini che si vedono costretti a convivere con odori nauseabondi, che ad oggi non possono contrastare - evidenzia uno dei relatori della serata, il tecnico Devis Casetta -. Partendo dalle esperienze di altri Paesi europei e confrontandosi con le altre poche Regioni, in primis la Lombardia dal 2012, che hanno normato in materia, si è arrivati ad un testo di legge regionale che ha l’obiettivo di garantire una soglia odorigena a livelli di accettabilità in relazione ai siti sensibili (es. scuole e ospedali) e all’utilizzo dei luoghi (residenziale o produttivo), tenuto conto che ci sono odori gradevoli, per i quali si possono accettare concentrazioni più elevate, rispetto ad odori sgradevoli che necessitano di soglie molto basse. Nel rispetto dei limiti delle distanze, le nuove attività possono insediarsi, ma devono garantire, sia in termini di gestione del processo produttivo che di sistemi di abbattimento, un livello di emissioni che non dia problemi alle residenze circostanti".

Bartelle evidenzia che l’intento “è quello di sensibilizzare la popolazione, ma anche gli operatori del settore e le associazioni di categoria, per fare pressione ai vertici della regione, in modo che il testo di legge venga preso in esame e si possa dare certezza di regole su un aspetto che ad oggi interessa tanti territori e tante persone che chiedono di poter respirare un’aria salubre a casa loro".