Camminiamo con Lilt

La camminata di carattere non competitivo inizierà da piazzale Matteotti per proseguire attraverso piazzale di Vittorio e la pista ciclabile in direzione San Bortolo; quindi transito lungo il tratto che costeggia il corso dell'Adigetto fino agli impianti sportivi di via Fermi. Da qui si entrerà in città passando davanti alla chiesa parrocchiale di San Bortolo, poi via Miani, e a seguire alcuni tra i luoghi più suggestivi della nostra città: Piazza Merlin, Piazza Garibaldi e Piazza XX Settembre. Da vicolo Longhena si accederà in viale Trieste con rientro a Piazzale Matteotti.

ROVIGO - Prevenzione. E' questa la parola d'ordine che la Lilt porta avanti con forza per tutto il mese di ottobre, dedicato alla lotta contro il tumore al seno. Ed è all'interno del mese definito “rosa”, che la Lilt rodigina, organizza per sabato 6 ottobre, una camminata non competitiva, di 6,5 chilometri con partenza da piazza Matteotti alle 15.30.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con la Polisportiva Marzana di Granzette, la partecipazione della Polisportiva di Mardimago e con il patrocinio del Comune di Rovigo, è stata presentata questa mattina a palazzo Nodari.

“Siamo felici – ha detto l'assessore ai Servizi Sociali Patrizia Borile -, di sostenere la Lilt in questo percorso di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, purtroppo ancora in crescita. Il messaggio comune è vivere in maniera sana, sia dal punto di vista dell'alimentazione che dell'attività fisica. E' importante condividere questo percorso e fare squadra. Ringrazio chi partecipa a questo evento e auspico in una grande partecipazione e condivisione”.

Un evento ormai consolidato, come ha detto la presidente della Lilt rodigina Maria Iside Bruschi, con i suoi 9 anni di attività è ormai una tradizione.

“Puntiamo sulla prevenzione primaria e sani stili di vita aiutano sicuramente . Oggi, per il tumore al seno c'è l'80-85% di possibilità di guarigione. Ma grazie alla prevenzione, si potrebbe arrivare al 90%”.

“La Polisportiva Marzana di Granzette, con il proprio gruppo di nordic walking, è onorata di essere ancora al fianco della Lega Italiana Lotta contro i Tumori, per il nono anno consecutivo, in questa manifestazione diventata ormai una tradizione nel panorama degli eventi rodigini – ha affermato Lavinia Stoppa in rappresentanza del responsabile della Polisportiva, Francesco Verza -.

Lo stretto connubio con la Lilt si spiega con i medesimi obiettivi che animano le due associazioni, in particolare una concezione dell'attività fisica e dello sport intesi come momento importante per il conseguimento del benessere individuale della persona, compresi anche i momenti di prevenzione e di riabilitazione rispetto alle malattie oncologiche”.

Piena condivisione anche da parte di Lorenzo Ferrarese della Polisportiva di Granzette.

Il programma prevede anche una conferenza pubblica venerdì alle 21 all'hotel Villa Regina Margherita con la possibilità per i presenti di ascoltare una testimonianza diretta di chi nell'attività sportiva, e nel Nordic Walking in questo caso specifico, ha trovato un valido aiuto nella propria battaglia personale contro il tumore.

Relatore della serata sarà il Maestro di Nordic Walking Sara Boninsegna, presidente dell'associazione "Libero movimento Po river" di Salara. Sara è reduce dalla partecipazione agli Oncology Games disputati in giugno a Roma, una manifestazione sportiva riservata agli atleti di tutto il mondo che hanno dovuto affrontare l'impegnativo percorso della malattia.

Il secondo evento la camminata di sabato 6 ottobre alle ore 15.30 si svilupperà su un percorso cittadino ormai collaudato di 6,5 km. Gli scopi saranno quelli di permettere alle persone di stare serenamente assieme per un paio d'ore, di valorizzare il patrimonio artistico e urbanistico della nostra città e naturalmente quello di promuovere il messaggio della Lilt.

Il servizio d'ordine sarà a cura dei volontari della Polisportiva Marzana e dei richiedenti asilo della Cooperativa Porto Alegre.