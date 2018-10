L’ottima cucina toscana con il suo Chianti ha fatto da contorno alla due giorni, rappresentando il connubio perfetto tra gourmet ed agonismo. Per il secondo anno consecutivo la manifestazione toscana diventa teatro di sfide fra gli appassionati della bicicletta polesani

RADDA IN CHIANTI (SI) - Domenica 30 settembre la VI edizione della Granfondo del Gallo Nero, è diventata teatro delle sfide incrociate che per un anno hanno tenuto banco sulle strade del ciclismo amatoriale polesano.

“Se dobbiamo sintetizzare in poche parole mutuando il gergo ciclistico professionistico potremmo dire Romeo Checchinato e Luca Paviera piantano i compagni di fuga e se ne vanno. – afferma Antonio Zampieri leader del Team Cassani - Siamo un gruppo di amici appartenenti alle varie società ciclistiche polesane che si ritrovano una volta all’anno a questa granfondo che negli anni sarà destinata a diventare una tradizione.”

L’ottima cucina toscana con il suo Chianti ha fatto da contorno alla due giorni, rappresentando il connubio perfetto tra gourmet ed agonismo.

Ma alla domenica con partenza alle ore 9.00 dalla piazza del piccolo comune Toscano si è entrati nel vivo della sfida. Un percorso nervoso senza un metro di pianura che ha visto una rimonta eccezionale dell’Airone di Mardimago Luca Paviera rimontare centinaia di posizioni essendo partito con il pettorale 800 rispetto ai compagni che erano in prima griglia. Il primo a terminare il percorso lungo 135 Km con oltre 2.500 metri di dislivello è stato Gianluca Cappello del Vc Meudon in 4:12:40.27 giunto per l’occasione dall’Inghilterra dove risiede a Londra, alle sue spalle Luca Paviera Gs Pedale Rodigino 04:20:39.30 ottimo terzo un rientrante Luca Tenan dopo un grave infortunio che ha concluso la sua prova in 04:38:43.82 Donato Villan Asd Europa 04:43:53.55 Mirko Samogizio GS Pedale Rodigino 04:52:09.37 Denis Brandolese asd Gs Pavajon 04:56:31.01 Romeo Checchinato Gs Pedale Rodigino che in 04:56:59.37 stravince la sfida con Alessandro Milan Team Cycle Sport giunto al traguardo con il tempo 04:59:38.31. Massimo Veronese Gc Extreme bike 05:06:03.92, Adriano Pavan asd Gc Acli Sarzano 05:08:20.61 Fabio Salmaso Asd Gs Pavajon 05:38:51.03.

Scortato dai compagni di squadra ai tempi della Rugby Rovigo, Paolo Brizzante e Massimo Rizzato è giunto al traguardo Nicola Raisi del Team cycle sport con il tempo di 06:10:51.59 vincitore della sfida con il presidente Antonio Zampieri che vista la malparata ha girato per il percorso corto di 82 km e 1.300 metri di dislivello. Bloccati da un inconveniente tecnico alla Dumolein ha dovuto fare dietrofront Mauro Romagnolo della Asd Pontecchio bike life scortato per l’occasione dal generoso Michele Mazzetti del Gs Pedale Rodigino

Archiviata l’edizione 2018 già si sta preparando la sfida del 2019 con allenamenti e tabelle specifici.