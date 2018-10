In due anni l’azienda sanitaria ha tagliato 175 dipendenti

175 dipendenti in meno rispetto al 31 dicembre 2016, la Sanità pubblici riduce il personale cedendo prestazioni ai privati. Guglielmo Brusco di Potere al Popolo critica l’Ulss 5 e le scelte intraprese

TRECENTA (RO) - “Con la Delibera n. 786 del 21 settembre 2018, il direttore generale dell’Ulss 5, ha adottato provvisoriamente il Piano Triennale di fabbisogno del personale (2018-2019-2020).

Se a qualche sindaco può interessare, la lettura di tale documento conferma tutti i danni subiti e gli ulteriori pericoli che la sanità pubblica polesana sta correndo. Alle cliniche private polesane, è già stato aumentato complessivamente il numero dei posti letto per acuti e per le stesse sono già state previste prestazioni convenzionate, per più di 60 milioni di euro annui (fino al 2019, con i quali possono pagarsi tutto il personale che vogliono)”. A sostenerlo è Guglielmo Brusco di Potere al Popolo, argomento quello sulla Sanità polesana che ha affrontato spesso l’ex assessore provinciale.

“Agli ospedali ed ambulatori pubblici cosa resta? Resta un futuro pieno di insidie rappresentato proprio dalla pianta organica 2018 dell’Ulss 5. La tempestività della Regione Veneto anche in questo campo, assomiglia molto alla rapidità della programmazione che la stessa ha avuto per la disinfestazione generale contro le zanzare, responsabili del dilagare del Virus West Nile, prevista quest’anno non in primavera ma a settembre.

E nello stesso modo, è veramente sorprendente vedere che la pianta organica del personale dipendente anno 2018, non è stata definita a fine 2017, bensì quasi a 3 mesi dalla fine del 2018, se questo vuol dire avere cura e preoccuparsi adeguatamente dell’organizzazione e delle condizioni di vita del personale dipendente (anche per i possibili riflessi sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini), allora io confesso di non aver capito niente”.

“In più, anche se gran parte dei nostri sindaci (e purtroppo anche dei cittadini), non farà granché per far cambiare strada almeno alla sanità leghista polesana, è significativo andare a vedere i numeri di questa dotazione organica fissata, ripeto a quasi 3 mesi dalla fine dell’anno, dal dottor Compostella.

La dotazione del personale dipendente per l’anno 2018, è fissata in 3101 dipendenti, contro i 3276 del 31.12.2016. Insomma, grazie soprattutto all’opera di Coletto, Corazzari, Compostella e Contato, rispetto al 2016 sono previsti 175 dipendenti in meno (- 5,3%). Insomma, visto che in pianta organica non si recupera il numero dei dipendenti precedente e che non si riaprono servizi come il Punto Nascite di Trecenta, (anzi si rischia di chiudere anche quello di Adria), è facile prevedere che gran parte dei posti letto ospedalieri e dei servizi pubblici persi, non saranno recuperati. La gente dovrà andare sempre più spesso in cliniche ed ambulatori privati, che penso ringrazieranno sempre più calorosamente questi amministratori leghisti che in anni precedenti, li hanno già gratificati con centinaia di milioni di euro in più, addirittura (dal 2007 al 2011) perchè facevano meno ricoveri ospedalieri rispetto agli anni precedenti.

“Il taglio si prevede definitivo e io penso che nei fatti, sarà anche molto più pesante. Ma restando a quanto preparato dal dottor Compostella, si può vedere una previsione in meno del 20% nel settore Veterinario (alla faccia del West Nile!!), del 4,7% tra gli infermieri, del 19% nella Dirigenza PTA e del 17% nel settore amministrativi. Insomma, la sintesi è in quelle 175 figure professionali non più previste tra i dipendenti Ulss 5 Polesana.

Aspettiamoci pertanto una ulteriore crescita della sanità privata. Con questi numeri è dimostrato che non si potranno più recuperare tantissime prestazioni, anche ora date in convenzione ai privati. Anzi, con questi personaggi alla guida della sanità veneta, le convenzioni possono aumentare! Domanda tecnica: conoscete voi un imprenditore che pur potendo fare in proprio certi lavori, rinuncia a farli e manda i suoi “clienti” ad acquistarli da un proprio concorrente?”.

“Questo è quello che succede - conclude Brusco - grazie a certa politica, nella sanità pubblica. Senza che, per quanto da me percepito (e mi scuso se mi sbaglio) ci sia molta preoccupazione da parte di troppi cittadini, sindaci, da parte di certa stampa e anche da istituzioni che un’occhiata in più a certo uso del denaro pubblico, a mio modesto giudizio potevano e potrebbero darla”.