Allarme in carcere: “Manca personale”

ROVIGO - Verificate le condizioni di lavoro del personale di Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Rovigo nella giornata di venerdì 5 ottobre da una delegazione sindacale dell’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma di Polizia penitenziaria) del Veneto e di Rovigo.

Contemporaneamente, una delegazione della Lega composta dagli onorevoli Germano Racchella, Antonietta Giacometti e Marica Fantuz hanno effettuato congiuntamente la visita all’istituto per verificare le condizioni di vita della popolazione detenuta e le criticità per gli operatori di Polizia Penitenziaria.

“Nonostante l’avvento di una trentina di nuovi agenti avvenuta lo scorso mese di luglio, la situazione è migliorata di poco e per poco tempo, in quanto la stessa è destinata a peggiorare non appena verrà aperto il terzo piano del reparto detentivo. - evidenziano i sindacati - L’inevitabile rafforzo delle attuali postazioni e la copertura di nuovi posti di servizio, andrà a vanificare quel piccolo beneficio ottenuto dal poco personale che è arrivato pochi mesi fa, e si ritornerà inesorabilmente in sofferenza. Quello che è sbagliato, e che determina la continua carenza di personale e di sicurezza all’interno della struttura, è l’organico ridotto stabilito con disposizioni dipartimentali a seguito del Decreto ministeriale dell’ottobre 2017, quando venne attuato il decreto Madia e furono tagliati gli organici, o meglio dire limati, in tutte le realtà del territorio nazionale. Oggi, a distanza di un anno, si percepisce una preoccupante insicurezza sui luoghi di lavoro, che potrebbe trovare soluzione esclusivamente con un passo indietro della Pubblica amministrazione che dovrebbe aumentare gli organici della Polizia Penitenziaria”.

Secondo l’Osapp la pianta organica andrebbe completamente rivista: “L’attuale pianta organica di 123 unità è completamente inadeguata e le attuali sole 99 unità in servizio non permettono la copertura di tutti i servizi. Questa cronica carenza non permette, e non ha mai permesso, il rispetto del contratto di lavoro della Polizia Penitenziaria, che si dovrebbe articolare su quattro turni di sei ore, quando invece dall’apertura del nuovo complesso penitenziario (ma anche quando si lavorava nel vecchio carcere), si effettuano pesanti e faticosi turni di otto ore”.

Entrambe le delegazioni hanno tratto le ovvie conclusioni che per migliorare sicurezza e condizioni di lavoro per il personale di polizia penitenziaria, ma anche per il personale amministrativo, è necessario rivedere la pianta organica della Polizia Penitenziaria e assegnare al più presto il personale mancante, prima ancora di procedere ad aumentare il carico di lavoro già abbastanza oneroso, con la quasi inevitabile apertura del terzo piano detentivo.