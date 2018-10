Casellato: “Era un partita delicata. Fondo del campo inadeguato”

Per coach Casellato il Mirabello ha un fondo inadeguato per ospitare una partita di Top12 “Il fondo aveva del ghiaino e dei sassi, e tra primo e secondo tempo siamo stati fermi 5 minuti perché c’era un buco di mezzo metro sul campo da gioco”.

leggi la cronaca di Valorugby Emilia - FemiCz Rovigo

REGGIO EMILIA - Partiamo subito da un dato, i 1800 spettatori che la Federazione fornisce nel comunicato ufficiale con i tabellini di fine partita, forse li hanno visti al centro commerciale vicino. Evidentemente c’è stato un difetto di comunicazione. Al Mirabello di Reggio Emilia, per la partita più importante della giornata i tifosi sugli spalti, erano meno della metà. Una partita vinta con merito e un pizzico di fortuna che non guasta mai, ma soprattutto ci preme sottolineare che forse il giudizio dopo il match di Mogliano è stato probabilmente troppo crudo. La squadra di Cavinato sabato 6 ottobre ha stravinto sul Viadana di Pippo Frati mettendo sul tabellone 26 punti. Un dato che deve far riflettere vista la difficoltà della FemiCz Rovigo giusto una settimana fa al Battaglini. Senza contare che il San Donà ha perso a Roma con la Lazio, formazione biancazzurra demolita in avvio di campionato proprio dai Bersaglieri (41-8). I veri valori delle squadre che lottano per i playoff probabilmente emergeranno più avanti.

“La partita è stata tirata fino alla fine - ha commentato Umberto Casellato dopo la vittoria di Reggio - volevamo un riscatto dal punto di vista del gruppo e della mentalità al di là del fattore tecnico. Tatticamente abbiamo gestito gli ultimi minuti in modo corretto, siamo stati lucidi, freschi e con la testa nella partita senza quei problemi di preparazione atletica che sono stati millantati dai giornali in settimana. Unico rammarico di questa giornata è il campo e la struttura in cui abbiamo giocato, assolutamente inadeguata per una partita di Top12: il fondo aveva del ghiaino e dei sassi, e tra primo e secondo tempo siamo stati fermi 5 minuti perché c’era un buco di mezzo metro sul campo da gioco. Con questi problemi forse potevamo pensare di fare l’inversione di campo”.

Tornando sul match portato a casa in pieno recupero, coach Casellato non nasconde che la settimana non è stata delle più semplici dopo le critiche sul match disputato contro il Mogliano (LEGGI ARTICOLO).

“Sono contento per i giocatori, era un partita delicata ma la strategia della prima linea questa volta ci ha premiato, mi dispiace che Rossi non sia entrato ma volevo un po’ più di confidenza. Sono contento di Visentin, è stato sicuro, ha placcato, è un giocatore di neanche 18 anni su cui comunque possiamo contare. La prossima settimana abbiamo una partita molto molto importante, un altro Derby con il Petrarca ma stavolta di Continental Shield, e dovremo vincere perché giochiamo davanti ai nostri tifosi e vogliamo fare una buona prova in Europa”.