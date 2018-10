I professionisti della recitazione nascono al Tpo

OCCHIOBELLO (RO) - Rinnovarsi non è cosa facile, il Tpo ne ha visti di saggi, di produzioni e soprattutto di allievi dal 1996 ad oggi, eppure, malgrado la vasta produzione di lungometraggi, opere teatrali professionali, documentari, programmi televisivi, audiovisivi, mostre, opere librarie e quant’altro venga realizzato dalla scuola comunale occhiobellese, il saggio dei corsisti è sempre un’emozione nuova, un obiettivo importante: è la prima volta di questi ragazzi su un palcoscenico dopo aver già vissuto il debutto sul grande schermo o in televisione.Il contatto con il pubblico è sempre qualcosa di speciale, una verifica che non ammette repliche. Ed essendo una scuola comunale non tutti vengono ammessi a questo traguardo, non tutti reggono la difficoltà del percorso formativo imposto da Ferdinando De Laurentis coadiuvato da Marino Bellini, che già conosce questa trafila, essendo anch’egli “figlio” della scuola occhiobellese. A causa dei molti impegni estivi del gruppo, che quest’anno ha realizzato due lungometraggi, uno sceneggiato a puntate e una trasmissione tv quest’estate,è stato programmato nella serata di venerdì 5 ottobre e non, com’è consuetudine, a giugno.Lo spettacolo è stato definito esilarante da molti spettatori. I ragazzi hanno dimostrato un’alta qualità recitativa, un’ottima dizione (in perfetta linea con la didattica della scuola) e divertendosi molto sul palcoscenico hanno divertito molto il pubblico che ha riso e applaudito molto. In scena. Dodici storie diverse, che arrivano da diverse zone d’Italia: Ilaria dal Molise, Francesco da Napoli, Desideria da Bologna, gli altri dal Polesine e dal ferrarese. Ognuno di loro ha motivazioni diverse, Desideria ha tredici anni e ha già ricevuto i complimenti di Pupi Avati, Giacomo è un insegnante con il pallino della dizione e dell’uso corretto della voce, altri sono studenti, altri lavoratori, Greta già conduce una trasmissione televisiva da sei mesi, ma tutti insieme hanno raggiunto l’obiettivo di essere protagonisti in questo spettacolo che, probabilmente, non resterà un saggio ma avrà un seguito. Ciascuno di loro ha trovato il proprio spazio e lo ha condiviso con i propri colleghi di lavoro.Questo è il messaggio più importante che arriva da una scuola di teatro, quella del Comune di Occhiobello, che ha prodotto professionisti che lavorano in tutto il mondo, anche ad alti livelli, e che continua a stupire con nuove leve di attori e registi. Per questo è costretta ormai a “vincere” sempre, perché ha creato questa aspettativa. Non ci si stupisce più dopo tanti anni. Invece, se si pensa al duro lavoro di formazione che si svolge in questa scuola situata in periferia, riconosciuta in tutt’Italia, emoziona ancora sentire un applauso di dieci minuti al termine dello spettacolo e la richiesta di bis.“Sono soddisfatto – ha detto il direttore della scuola,da vendere, hanno talento e mi hanno fatto capire che stiamo percorrendo la strada giusta. Studiare il teatro è fondamentale, lavorare sulla voce, togliere la cadenza dialettale, imparare i tempi giusti, nel comico e nel drammatico, divertendosi sempre e ricordandosi che su quel palco non si è mai da soli. Più che un artista, un grande attore italiano mi disse che l’attore deve essere un artigiano, abbassando questa sacralità del teatro e portando il tutto a un livello più umano. Bisogna diffidare sempre da chi si atteggia troppo”.Il 22 ottobre partono i nuovi corsi della scuola, l’unica scuola in cui si entra attivamente in un programma televisivo sin da subito, l’8 novembre e il 6 dicembre al Cinecolonne di Rovigo saranno presentati i nuovi due film, “L’isola (coma profondo)” e “Sensazioni”, il primo tratto da un romanzo del giovane Stefano Viaro Targa e il secondo da un libro di Sergio Gnudi.