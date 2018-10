Il pack si riprende la scena, Bersaglieri di nuovo sul pezzo

La mischia si rimette a fare il proprio compito e la FemiCz Rovigo porta a casa la vittoria, sofferta, ma sostanzialmente meritata. Non una partita spettacolare, ma una seconda sconfitta in quattro partite avrebbe rappresentato un bel problema.

Bersaglieri che sfruttano anche i risultati dagli altri campi con Calvisano che perde in casa con le Fiamme Oro e un sorprendente Mogliano che rifila ben 26 punti al Viadana di Pippo Frati. Lazio che in casa si conferma un cliente difficile per tutti, il San Donà ha perso 13-5.



le parole di Umberto Casellato sul fondo del campo

REGGIO EMILIA - Allo stadio Mirabello di Reggio Emilia la FemiCz Rovigo conquista una vittoria preziosa anche se fortunosa, ma non per questo immeritata. E' successo tutto negli ultimi minuti del match quando la stanchezza delle due squadre ha lasciato spazio all'indisciplina. Dapprima un'ingenuità grave di Brugnara ha concesso il penalty di un insperato pareggio al Valorugby Reggio su una mischia chiusa con introduzione rodigina e poi sono stati gli emiliani a farsi cogliere in fallo nell'ultima rolling maul del match regalando a Mantelli il calcio della vittoria. In una partita che sul piano tecnico e spettacolare ha offerto abbastanza poco, l'equilibrio è stato rotto dagli episodi (vedi la meta casuale della FemiCz Rovigo) o dagli errori di disciplina con ben 21 punti segnati su calcio di punizione. In casa rossoblù, però, non è il caso di storcere troppo la bocca per la qualità della prestazione (buona la mischia chiusa e la difesa, da rivedere invece molto del resto). Dopo la netta sconfitta con il Petrarca e la vittoria senza lode con il Mogliano, questi quattro punti ottenuti in casa della capolista rappresentano una bella boccata di ossigeno per la squadra di Casellato.

Non è stata una FemiCz Rovigo da spellarsi le mani, ma ha saputo gestire il match con una certa sagacia tattica. Dopo aver capito che con il gioco allargato non sarebbe andata da nessuna parte a causa della scarsa dimestichezza dei rossoblù nella circolazione dell'ovale e per l'incapacità di andare oltre la linea del vantaggio, la formazione polesana ha cambiato strategia affidandosi ad un pack finalmente efficace e dominante nelle mischie chiuse. Una FemiCz Rovigo “operaia”, quindi, che ha lasciato perdere un tipo di gioco che ancora non le appartiene e si è rifugiata sull'usato sicuro che ha garantito buone percentuali di possesso. Purtroppo non è stata delle migliori la gestione del gioco al piede tattico con Mantelli che troppe volte ha regalato l'ovale all'avversario con calci di spostamento imprecisi. Una fase sicuramente da rivedere e correggere come lo è anche la disciplina con troppi falli commessi dai rossoblù.

Alla FemiCz Rovigo, però, è mancata soprattutto l'efficacia offensiva avendo creato pochissime azioni pericolose davvero degne di questo nome. Al momento sembra essere proprio questa l'emergenza principale in casa rossoblù: zero mete contro il Petrarca, tre marcature, di cui due casuali, con il Mogliano, e la meta fortunosa di Odiete al Mirabello con il giocatore reggiano bravo nel raccogliere l'ovale rimbalzato sul palo dopo un penalty di Mantelli. Le mete arrivano dal gioco e in questo momento è proprio la bassa qualità del gioco il vero problema della formazione di Casellato. Il merito di questa vittoria, arrivata dieci minuti oltre il tempo regolamentare, va assegnato al pack, che ha vinto il confronto con il reparto avversario nella fasi statiche, e all'organizzazione difensiva che ha impedito al Valorugby Reggio, più bravo nel gestire il possesso e meglio strutturato negli avanzamenti con l'ovale, di creare pericoli per la meta rodigina. Forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per questa partita, ma alla fine è stata premiata la bella reazione mostrata dai rossoblù nei minuti finali per andare a riconquistare un successo che sembrava ormai messo al sicuro. Era partita con un buon piglio la squadra rodigina che già al 2' si era portata in vantaggio con un penalty di Mantelli fischiato per un placcaggio pericoloso su Cadorini. La squadra di casa ha provato una reazione, ma non è andata oltre un difficile tentativo dalla piazzola di Gennari finito a lato dei pali.

I rossoblù, grazie a buone percentuali di possesso, hanno provato ad allargare la manovra, ma senza impatti vincenti e con una circolazione dell'ovale troppo scontata non si sono viste azioni efficaci. Esemplare quanto accaduto attorno al quarto d'ora quando su un proprio attacco la FemiCz Rovigo è stata ricacciata indietro di una ventina di metri. Questi segnali poco incoraggianti hanno indotto la squadra polesana ad adottare un gioco più semplice e più pratico affidandosi agli avanti finalmente incisivi anche in mischia ordinata. Questa tattica, poco brillante ma più redditizia, ha messo in crisi il Valorugby Reggio che ha dovuto ricorrere al fallo per cercare di interrompere il possesso dei rossoblù. Ciò ha permesso a Mantelli di incrementare il vantaggio della sua squadra grazie a due piazzati centrati al 19' e al 24' da posizioni non semplicissime. Alla mezzora c'è stata la prima vera azione degli emiliani che si sono portati nei “22” rodigini con un'azione ben congegnata che ha fruttato un penalty che l'ex Rodriguez ha mandato in touche. Dalla rimessa laterale a pochi metri dalla meta rossoblù è scaturita una rolling maul vincente del Valorugby Reggio conclusa oltre la linea con Du Preez che ha schiacciato l'ovale a terra. La marcatura ha riportato in equilibrio il match e nel finale la FemiCz Rovigo ha tentato di allungare imbastendo un'azione offensiva, ma l'imprecisione nella gestione dell'ovale (una costante nel gioco rossoblù) ha fatto svanire l'ultima opportunità del primo tempo per i rodigini.

La ripresa non è cominciata sotto i migliori auspici per la squadra polesana che ha sofferto il pressing dei padroni di casa e ha cominciato a essere meno disciplinata. Una punizione di Gennari al 6' ha portato in vantaggio per la prima volta nel match il Valorugby Reggio che sull'onda di un ritrovato entusiasmo ha tenuto tra le sue mani il filo del gioco giocando tutta la prima parte della ripresa nella metà campo della FemiCz Rovigo. La buona tenuta della difesa rossoblù, pur con qualche fallo di troppo, ha impedito ai padroni di casa di sfruttare il momento favorevole. Dopo aver resistito agli attacchi non sempre lucidi degli emiliani, al 21' la squadra di Casellato si è portata in avanti guadagnando una punizione da 40 metri. Mantelli è andato alla battuta, ma il suo calcio ha incocciato sul palo. Il più veloce di tutti nel recuperare l'ovale è stato Odiete che ha raccolto il rimbalzo fortunato ed ha depositato con facilità oltre la linea. Una marcatura casuale, ma molto pesante nell'economia della partita. Inevitabile è arrivata la reazione della squadra di casa che ha dapprima ridotto lo svantaggio con un altro piazzato di Gennari per poi trovare, sempre dalla piazzola, anche il pareggio allo scadere per l'evitabile fallo di Brugnara in mischia chiusa. La partita è sembrata chiudersi lì, ma la FemiCz Rovigo ha trovato le energie per riportarsi in attacco e costruire le premesse per il penalty vincente di Mantelli grazie a una prolungata rolling maul arrivata sin dentro i “22” emiliani. Per Casellato i problemi da risolvere sono ancora parecchi, ma lavorare con il morale rinfrancato da una vittoria importante aiuta molto.

Roberto Roversi

Reggio Emilia, Stadio Mirabello – sabato 6 ottobre 2018

Top12, IV giornata

Valorugby Emilia v FEMI-CZ Rovigo 16-19 (7-9)

Marcatori: p.t. 3’ cp Mantelli (0-3), 20’ cp Mantelli (0-6), 25’ cp Mantelli (0-9), 33’ m.Du Preez tr Gennari (7-9); s.t. 46’ cp Gennari (10-9), 63’ m.Odiete tr Mantelli (10-16), 66’ cp Gennari (13-16), 79’ cp Gennari (16-16), 94’ cp Mantelli (16-19)

Valorugby Emilia: Ngaulafe; Costella, Paletta, Farolini (cap), Gennari; Rodriguez, Fontana (53’ Jammal); Amenta, Rimpelli (52’ Messori), Mordacci; Du Preez (60’ Dell’Acqua), Balsemin (35’-40’ Dell’Acqua) (72’ Favaro); Du Plessis (74’ Bordonaro), Manghi (66’ Gatti), Muccignat (66’ Quaranta).

All. Manghi

FEMI-CZ Rovigo: Barion; Visentin, Majstorovic, Van Niekerk, Odiete; Mantelli, Chillon; Ferro (cap) (58’ Nibert), Lubian, Vian (56’ Halvorsen); Canali, Cicchinelli; Pavesi (41’ D’Amico), Cadorini (41’ Momberg), Brugnara.

All. Casellato



Arb.: Bolzonella (Cuneo)

AA1 Chirnoaga (Roma), AA2 Pennè (Lodi)

Quarto Uomo: Laurenti (Bologna)

Calciatori: Gennari (Valorugby Emilia) 4/6, Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 5/6

Note: Giornata piovosa, temperatura 15 gradi circa

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 1, FEMI-CZ Rovigo 4

Man of the Match: Mirko Amenta (Valorugby Emilia)



TOP12 – IV giornata – 06.10.18 - risultati

Lazio Rugby 1927 v Lafert San Donà 13-5 (4-0)

Argos Petrarca Padova v Verona Rugby 18-7 (4-0)

Mogliano Rugby 1969 v Rugby Viadana 1970 26-3 (4-0)

Toscana Aeroporti I Medicei v Valsugana Rugby Padova 16-3 (4-0)

Patarò Calvisano v Fiamme Oro Roma 7-8 (1-4)

Valorugby Emilia v Femi-CZ Rovigo 16-19 (1-4)



La classifica: Argos Petrarca Rugby 17, Valorugby Emilia 15, Fiamme Oro Rugby 14, FEMI-CZ Rovigo 13, Patarò Rugby Calvisano 12, Mogliano Rugby 1969 9, S.S. Lazio Rugby 1927 9, Lafert San Donà 8, Rugby Viadana 1970 7, Toscana Aeroporti I Medicei 6, Verona Rugby 5, Valsugana Rugby Padova 1

Prossimo turno di campionato in calendario nel weekend 27-28 Ottobre con due settimane di stop per le competizioni europee. Questo il programma della quinta giornata di campionato:

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia

S.S. Lazio Rugby 1927 v Patarò Calvisano

Valsugana Padova v Fiamme Oro Rugby

FEMI-CZ Rovigo v Toscana Aeroporti I Medicei

Verona Rugby v Mogliano Rugby 1969

Lafert San Donà v Argos Petrarca Padova