La giusta attenzione per l’incrocio pericoloso e il ponte

Arrivano buone notizie per la viabilità e la sicurezza nel comune di Villanova del Ghebbo che da tempo sta concentrando i suoi sforzi nella sistemazione del ponte sull'Adigetto e l'incrocio del Bornio, e per quest’ultimo l’amministrazione aveva deciso di gestire direttamente il progetto (LEGGI ARTICOLO). Dal ministero è giunta notizia che in due progetti sono stati eleggibili di interesse provinciale così da poter essere inseriti e finanziati attraverso i programmi straordinari di manutenzione.



VILLANOVA DEL GHEBBO (RO) - Una prima tappa di un lungo percorso. L'amministrazione del comune di Villanova del Ghebbo guidata da Gilberto Desiati ha ricevuto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una comunicazione importante per la sicurezza del territorio.

Il ponte sull'Adigetto e l'incrocio del Bornio sono stati eleggibili di interesse provinciale così da poter essere inseriti e finanziati attraverso i programmi straordinari di manutenzione. “Ora si confida nelle azioni della Provincia di Rovigo e del provveditorato interregionale per il Veneto affinché venga data la necessaria priorità. - afferma il sindaco Desiati - Difatti il ponte di Villanova del Ghebbo, vista la chiusura dello svincolo di Valdentro di Lendinara verso la frazione di Ramedello, rimane l'unico sbocco dei mezzi pesanti per il trasporto di derrate alimentari verso le vie regionali e la Transpolesana”.

L'amministrazione di Villanova del Ghebbo vuole continuare a favorire le attività delle aziende agricole e di trasporto “ma è necessario che tutti gli enti collaborino per dare una soluzione strategica di area vasta ai problemi logistici. Quindi confidiamo nella stretta collaborazione tra Provincia, Regione, provveditorato opere pubbliche anche per l'incrocio del Bornio dove si è in attesa di conoscere l'esito del bando regionale ex legge 39 ma si vuole inserire l'opera tra quelle oggetto di monitoraggio del ministero così da aumentare i canali di reperimento dei finanziamenti”.