La lettura per riscoprire le origini e vivere il territorio

PAPOZZE (Rovigo) -L’iniziativa rientra nellache si è svolta venerdì 28 settembre su tutto il territorio regionale e prevedeva momenti “di riscaldamento” nei giorni precedenti alla data nella quale in tutta la Regione del Veneto si svolgeva la giornata nella quale in tutte le forme eAnche quest’anno l’associazione genitoriale, e in questo caso si è trattato dell’Istituto Comprensivo Adria Uno che, grazie alla convinta adesione del suocon le loro insegnanti Sofia Merlo, Monica Crepaldi e la fiduciaria Patrizia Ferrigato.A introdurre l’evento il presidente di Attive Terre, Alessandro Andreello, che, riuscendo a catturare l’interesse dei giovani ascoltatori e lettori, ha spiegato brevemente in cosa sarebbe consistito l’evento, per poi, dopo aver presentato il Antonio Dimer Manzolli, già apprezzato preside e sindaco del Comune di Papozze, nonché ex presidente del Parco del Delta del Po, appassionato conoscitore e studioso delle tradizioni locali, dare il via alla Maratona di lettura, dare il via alle letture., con la descrizione di un pezzetto del nostro splendido paesaggio del Delta del Po, concludendo con la citazione della frase del libro tratta da “Il piccolo Principe”: “ Non si vede che con il cuore perché l’essenziale è invisibile agli occhi”. Frase, che i ragazzi molto attenti hanno colto e, approfittando del bel momento che si era creato, guidati anche dalle interazioni con la maestra Delfina (Cosetta) Pellegrini, vice presidente di Attive Terre, si è ottenuto il massimo della loro attenzione e partecipazione, scoprendo anche che alcuni di loro avevano letto il libro del famoso scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry.Con I muscoli ormai ben allenati i ragazzi erano ormai pronti ad entrare nel vivo del tema trattato: e quindi ad ascoltare, tratta dalla premessa “Bosgattia Isola Felice – una storia tra cronaca e favola”.Interessante scoprire dell’esistenza sul nostro territorio di questa Repubblica, fondata dal professor Luigi Salvini chiamata “”. Il racconto ha dato lo spunto ad approfondimenti, scoprendo, grazie alle domande fatte a Manzolli, grande conoscitore della storia della Repubblica istituita da Luigi Salvini, tant’è che è stato componente del Comitato Scientifico allestito per le celebrazioni in occasione del cinquantenario della morte dello scrittore nel 2007, nel corso delle quali si è ripubblicato il libro “Una tenda in riva al Po”, oggetto dell’evento.Manzolli poi, al termine si è anche offerto di accompagnare gli studenti e le loro insegnanti facendo da Cicerone nei luoghi dove è nata l’idea di Salvini, e si è attuata nella golena del Po, e dove esiste, ai più sconosciuto,In chiusura è venuto poi il momento dei ragazzi che hanno allestito nell’aula un’esposizione dei loro lavori fatti lo scorso anno per raccontare il loro modi di vedere il territorio, attraverso disegni e poesia, creando cartelloni con gli scatti dei paesaggi più belli, concludendo così in modo significativo l’iniziativa.Prima di congedarsi Attive Terre ha fatto dono alla scuola di alcune copie dell’opera “Uomini del Delta”, un interessante cofanetto composto da un libro e alcuni filmati su supporto ottico, dando così modo di favorirne la lettura e ampliare la colo conoscenza del paesaggio del Delta.Lettura, interazione, scoperta del nostro paesaggio di ieri e di oggi per poi concludere con una frase a sorpresa di Alessandro, che ha citato Gustave Flaubert: “