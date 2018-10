I polesani conquistano la Coppa Veneto

Il Baseball Softball Club Rovigo mette in bacheca due Coppe Veneto grazie a Under 12 e Under 15. E domenica tocca a softball Under 13 e baseball Under 14 e Under 18.

E non finisce qui. Nel prossimo fine settimana cercherà di arricchire il proprio bottino grazie all'Under 18 che, sul diamante di casa della Tassina, cercherà di conquistare la coppa regionale di categoria sfidando Verona e Ponzano Veneto. Contemporaneamente a Castelfranco Veneto l'Under 13 del softball cercherà il risultato di prestigio nella propria categoria e l'Under 14 proverà a conquistare il titolo regionale a Ponte di Piave.

ROVIGO - Le sorprese non finiscono mai nella grande stagione delle Under del Baseball Softball Club Rovigo. Dopo i playoff nazionali, che per la prima volta hanno visto protagoniste per quattro squadre rossoblù, l'attenzione si è spostata alla Coppa Veneto, arrivata ai primi concentramenti finali. Lo scorso weekend i diamanti di San Bonifacio e San Martino Buon Albergo (provincia di Verona) hanno ospitato le Final four dei tornei Under 12 e Under 15. Atti conclusivi a cui le due le rispettive formazioni rossoblù hanno partecipato proprio in virtù della qualificazione ai playoff di categoria giocati lo scorso settembre. Trionfale l'epilogo della giornata. Sia l'Under 12 che l'Under 15 del Baseball Softball Club Rovigo hanno sbaragliato la concorrenza mettendo in bacheca ben due Coppe Regione.

La Final four Under 12 ha messo di fronte ai rodigini la Crazy Sambonifacese, il Brescia Baseball e i Bandits Ponte di Piave. Nella semifinale giocata a San Martino Buon Albergo, il team rossoblù non ha avuto problemi a superare quello bresciano: 5-0 il punteggio. Poi la combattutissima finale sul diamante contro la Sambonifacese, forse la miglior partita giocata dall'Under 12 del Rovigo in tutta la stagione. Sotto per 2-0 nei primi inning, i ragazzi rodigini sono riusciti ad agguantare il pareggio, subendo poi l'ulteriore allungo dei veronesi sul 3-2; decisivo l'ultimo attacco che ha visto i polesani passare sul piatto di casa per due volte confezionando il definitivo sorpasso che ha chiuso la disputa sul 4-3 facendo partire la festa rossoblù.

Più agevole il cammino dell'Under 15, che ha incrociato le mazze con Crazy Sambonifacese, San Martino Buon Albergo e Padova. Il primo incontro di giornata ha opposto al Baseball Softball Club Rovigo proprio i padroni di casa della Sambonifacese. Netta l'affermazione rodigina: dopo l'equilibrio dei primi inning, il roster ospite ha preso il largo imponendosi 9-1 con ben 17 valide. Vita facile anche nella finalissima contro il San Martino Buon Albergo, anche perché i veronesi si sono presentati all'ultimo atto spremuti dopo una semifinale contro Padova chiusa solo al terzo extra inning. Rabbiosa la partenza rodigina con 5 punti nei primi turni di battuta, poi gestione fino all'8-3 che ha consegnato nelle mani dei rossoblù la Coppa Veneto di categoria.