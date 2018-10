Il sostengo del Nordic Walking

Due gli eventi promossi a Rovigo dai volontari della Lilt e della Polisportiva Granzette. La prima, una conferenza molto partecipata, “Il gioco della vita” che si è tenuta presso l’Hotel Villa Regina Margherita e che ha visto come ospite la dottoressa Sara Boninsegna, Maestro di Nordic Walking di Salara.

ROVIGO - “Prevenzione”, è il mantra che ha caratterizzato le iniziative promosse nell’ultimo week end dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) guidata dal Presidente provinciale Maria Iside Bruschi e dalla Polisportiva “Marzana” di Granzette, con il proprio gruppo di Nordic Walking coordinato dal Maestro-Istruttore Verza Francesco. Prevenzione come opportunità accessibile a tutti i cittadini per preservare la propria salute e come strumento efficace contro la diffusione, sempre ampia purtroppo, delle patologie tumorali. Due gli eventi promossi a Rovigo dai volontari della Lilt e della Polisportiva Granzette. La prima, una conferenza molto partecipata, “Il gioco della vita” che si è tenuta presso l’Hotel Villa Regina Margherita e che ha visto come ospite la dottoressa Sara Boninsegna, Maestro di Nordic Walking di Salara. Il titolo prende spunto dalla recente partecipazione della relatrice agli Oncology Games, gare sportive riservate a quegli atleti provenienti da paesi europei che hanno dovuto confrontarsi con la dura realtà del cancro. Durante la serata la dottoressa Boninsegna ha affrontato il tema della malattia in modo scientifico ma nello stesso tempo divulgativo così che il pubblico, numeroso e coinvolto, potesse avere tutte le informazioni necessarie per una conoscenza generale ma precisa. Attraverso il racconto della propria esperienza personale ha poi esaltato l’importanza che la disciplina sportiva del Nordic Walking ha rappresentato nel superare i momenti più difficili da un punto di vista fisico e psicologico.

Il secondo evento si è tenuto il giorno successivo, sabato pomeriggio, con la tradizionale camminata cittadina giunta alla nona edizione. Un percorso lungo 6,5 km che ha avuto lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sul tema della prevenzione ma anche di riscoprire e di godere attraverso la camminata lenta di alcuni angoli significativi di Rovigo, dalle torri del castello alle piazze Merlin, Garibaldi e XX settembre. Il tempo non è stato favorevole e una pioggerellina autunnale ha accompagnato lungo tutto il percorso i 120 iscritti che però non si sono fatti intimidire. Così un lungo serpentone multicolorato si è snodato per le vie della città, chi con l’ombrello e i più sportivi con i bastoncini da Nordic Walking confortati all’arrivo da un caldo e ben fornito ristoro preparato dalle volontarie rodigine della Lilt ben riconoscibili nella propria divisa rosa, il ristoro è stato possibile con il contributo di: Gruppo Unicomm Famila dei Signori Cestaro, Ditta Borsari Badia Pol., Pasticceria Charlotte Rovigo, Bottega di Corte Carezzabella San Martino di Venezze e al generoso apporto dell’associazione Bandiera Gialla.

Per i partecipanti era previsto un gadget, quest’anno molto ricco grazie agli articoli donati da: Farmacia Tre Colombine Rovigo, Farmacia San Gaetano Lendinara, Yamamay Fattoria Rovigo, Carezze di Moda Via Oberdan Rovigo e tutti i gruppi sportivi che hanno voluto sostenere l’iniziativa, Comitato Regionale Veneto Coni, la Polisportiva di Mardimago, la Uisp, l’Aics e la Fizan.

Grazie a Radio Kolbe e La settimana per la pubblicità fornita e ai ragazzi della Cooperativa PortoAlegre per il servizio “movieri” di accompagnamento alla camminata.

La Lilt è un Ente Pubblico che opera, senza fini di lucro, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica e sotto la vigilanza del Ministero della Sanità; la Presidente Bruschi e il suo staff di volontari si occupano di informazione e di sensibilizzazione sulle diagnosi precoci, di promuove la pratica di sani stili di vita e offrono anche servizi importanti di sostegno e di assistenza ai malati e ai loro familiari operando direttamente nelle strutture oncologiche degli ospedali polesani.

Una presenza importante nella nostra provincia che molti cittadini hanno voluto sottolineare partecipando numerosi ed entusiasti alle iniziative di questi giorni.

Prossimo appuntamento 20 ottobre a Lendinara in collaborazione ” con la Società Sportiva Cocò Fit, per una giornata dedicata a “Movimento e Prevenzione”