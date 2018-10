L'asilo di Rasa è ripartito alla grande

LENDINARA (RO) - Taglio de nastro per la scuola d'infanzia Santa Maria Goretti di Rasa che visto i lavori di restauro effettuati grazie al contributo della Regione Veneto e della Fondazione Cariparo, oltre che alle donazioni dei privati.Presenti per l’occasione, in aggiunta, naturalmente, a quasi tutte le famiglie degli alunni che frequentano la materna.Il presidente del comitato di gestione della scuola, Lorenzo Valentini, nel suo discorso ha valorizzato l'istituzione, molto cara ai residenti ricordando quali sono stati i lavori che hanno interessato l'edificio. CDurante la mattinata è seguito un momento di preghiera, uno spettacolo di burattini e l'esibizione di un canto da parte dei bambini della scuola. Al termine un rinfresco per tutti gli ospiti ha concluso una giornata.