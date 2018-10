Quattro mesi d'inferno per un ponte sicuro

OCCHIOBELLO (RO) - Sono terminati i quattro mesi di agonia per gli automobilisti dei comuni dell’Altopolesine e di Ferrara che sono stati costretti ad effettuare l’autostrada a causa della chiusura del ponte sul Po tra Occhiobello e Pontelagoscuro.ed ha sancito così il via libera allae con un anticipo di due giorni rispetto alle previsioni. Per agevolare l’utenza e consentire ai cittadini non informati di adeguarsi al ripristino delle modalità di pagamento dell’autostrada,“Quattro mesi pesanti non solo per i pendolari ma anche per l’economia – ha detto il sindaco di Occhiobello Daniele Chiarioni -, l’apertura anticipata è il frutto di un coordinamento riuscito fra varie forze, parlo di istituzioni e del volontariato senza il quale il traghetto, peraltro il mezzo più utilizzato, non sarebbe stato possibile e ci sarebbe stato molto di più degli 85mila euro spesi”.“Consegniamo alle nostre comunità questa infrastruttura sicura e necessaria nei termini previsti - ha detto il sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani - abbiamo potuto contenere i disagi grazie alle maestranze, all’Anas, alle Regioni, alle fermate ulteriori che le ferrovie hanno messo a disposizione, ma grazie soprattutto ai nostri cittadini che hanno pazientato in questi mesi”.Di “amministrazioni operose” e “imprese responsabili che fanno le scelte giuste” ha parlato l’assessore ai trasporti Emilia Romagna Raffaele Donini: “C’è un’Italia che funziona ed è questa, l’intervento è il primo di una serie di che è bene che Emilia Romagna, Veneto e Lombardia intestino e promuovano a livello nazionale per far sì che i ponti sul Po siano sempre più sicuri e moderni”.“Investire nella corretta manutenzione è investire nelle nostre comunità - è intervenuto l’assessore regionale al territorio Cristiano Corazzari -, abbiamo programmato, come Regione, un piano investimenti su ponti e viadotti sulla rete regionale, Occhiobello rimane per noi un esempio di un’opera che ha funzionato”.Anche per l’ingegner Claudio De Lorenzo, responsabile del coordinamento territoriale nord est dell’Anas, la riuscita nei tempi della ristrutturazione è ilCome dimostra la segnaletica di cantiere,Alla cerimonia erano presenti anche Luca Zucchini di società Autostrade e Andrea Parigi di Telepass.In occasione dell’apertura della struttura, è avvenuto un incontro simbolico sul ponte fra l’Avis di Ferrara e l’Avis di Santa Maria Maddalena e Occhiobello che hanno così consolidato i rapporti di amicizia e fratellanza fra i donatori. A suggellare la cerimonia, si sono esibiti i musici e gli sbandieratori della contrada San Giovanni.