Le Futurgirls vincono il derby

Anche in quest’ultima partita il coach Marzola ha utilizzato tutte le ragazze a disposizione che si sono sempre fatte trovare pronte. In particolare, occorre segnalare l’ottima prestazione dell’opposto Anna Poli che nonostante la giovane età ed il primo anno in un campionato regionale, ha dimostrato di avere la voglia e la grinta necessaria per affrontare questa importante esperienza

BAGNOLO DI PO (RO) - Sabato 6 ottobre si è conclusa la prima fase del trofeo Coppa Veneto, che vede le ragazze trecentane vittoriose sul campo del TVA – MT Impianti Bagnolo per il punteggio di 0 – 3 davanti ad un numeroso pubblico arrivato per assistere al derby.

Partenza molto a rilento delle Futurgirls che subiscono il gioco avversario rincorrendo fino al punteggio di 24 – 22. Gli insidiosi servizi dell’opposto Anna Poli fanno portare a casa il set con il punteggio di 24 – 26. Nel secondo set le ragazze di coach Marzola partono alla grande surclassando con il loro gioco le avversarie che non possono nulla contro le battute del palleggiatore Guerrato, gli attacchi della banda Matrojan e del centrale Ghiotti. Set aggiudicato con il punteggio di 12 – 25.

Terzo e ultimo set un po’ la fotocopia del primo che vede ancora una volta le ragazze della società di Trecenta rincorrere le avversarie per poi, attraverso i buoni servizi del centrale Baratto, recuperare e portarsi a casa il set 22 – 25 e la partita.

“La squadra ha giocato decisamente sottotono - ha commentato il capitano Bellon che ha osservato la partita da fuori a causa di un lieve infortunio - eravamo quasi irriconoscibili, però in questo torneo abbiamo dimostrato di esserci sempre, abbiamo fatto delle ottime prestazioni, come quella contro Alutecnos Euganea e soprattutto contro Sicell – Gs Volpe, che fanno ben sperare per il campionato”.

Vittoria che non permette alle ragazze di passare al secondo turno del torneo, piazzandosi al quarto posto del girone, ma è stato un bel campo di prova per l’inizio del campionato di serie D previsto per sabato 13 ottobre, che vedrà le Futurgirls sfidarsi nel campo del Volley Creazzo Inglesina.