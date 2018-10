"Non c’è riforma che tenga senza personale" 

La sanità in Polesine va trattata soffermandosi sul personale e l’erogazione dei servizi secondo il consigliere regionale Graziano Azzalin che vuole capire come la Regione ha intenzione di affrontare queste problematiche



ROVIGO - “Regione e Governo viaggiano, purtroppo per i veneti e gli italiani, sulla stessa lunghezza d’onda in quanto a vendere fumo. Il nuovo Piano sociosanitario è un bel libro dei sogni che non ci dice con quali risorse, economiche e umane, saranno garantiti i servizi sul territorio, dall’altra parte un Def dove si promette di tutto e di più senza che siano messe nere su bianco le cifre necessarie per finanziare flat tax e reddito di cittadinanza. Così però si fa solo una pericolosa propaganda”.

È quanto ha dichiarato il consigliere del Partito democratico Graziano Azzalin che martedì 9 ottobre ha partecipato a Rovigo al congresso provinciale della Funzione pubblica Cgil. Un intervento che si è concentrato soprattutto sul nuovo Piano sociosanitario che approderà a breve nell’aula di Palazzo Ferro Fini. “La Cgil da tempo sta denunciando quali sono i veri problemi, anche perché ha una rappresentanza reale. E da questo congresso emerge un’indicazione chiara: rafforzare il gioco di squadra del territorio”.

“Una questione che va posta ‘senza se e senza ma’ è quella della specificità del Polesine: non è possibile continuare ad avere aree di serie A e di serie B, con servizi conseguenti. Il declassamento di Rovigo significa il declassamento di tutta la sanità polesana. C’è poi un problema grave, relativo al personale: in Veneto mancano già 1300 medici, in Polesine ne sono andati via 74 solo negli ultimi due anni. Sul piano nazionale è stata fatta una proiezione basandosi sulle norme previste nella Finanziaria: nel 2019 andranno in pensione 70mila medici, mentre a livello provinciale tra personale medico e non, altri 280/300 dipendenti potrebbero lasciare per lo stesso motivo. Come ha intenzione di affrontare queste problematiche la Regione? Servono risorse aggiuntive, per istituire più borse di studio, per formare il personale e investire anche sulla prevenzione. Se non si dice quali misure prendere si bluffa. Il libro dei sogni dovrà scontrarsi con la realtà: chiusure dei reparti e degli ospedali e scivolamento nel privato, con tutto quello che ne consegue”.

“Nel Piano sociosanitario - aggiunge ancora Azzalin - dovrà essere anche chiarito come trattare i temi legati a cronicità e non autosufficienza: il blocco dell’attivazione delle strutture intermedie come ospedali di comunità e unità riabilitative da un lato e la mancata riforma delle Ipab dall’altro non vanno certo nella direzione giusta. La Regione deve smetterla di usare la sanità come proscenio per fini propagandistici come fosse sempre in campagna elettorale, per affrontare i problemi in maniera concreta, partendo dai limiti della programmazione che sta per scadere, investendo sul serio sul territorio”.