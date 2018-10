Benazzo riconfermato alla guida della funzione pubblica 

ROVIGO - Giornata di interventi e approfondimenti, durante l’11° congresso che si è tenuto il 9 ottobre all’Hotel Regina Margherita ed ha visto la riconferma diUna giornata ricca che ha visto impegnati i 43 delegati rappresentativi dei tanti enti ed aziende della provincia. Tanti anche gli invitati a rappresentare i settori dove è impegnata la categoria. Presenti il consigliere regionale Graziano Azzalin, il direttore generale dell’Ulss 5 Antonio Compostella, il sindaco di Adria Omar Barbierato, l’Ad di Ecoambiente Ivano Gibin, il vice presidente di Uripa e presidente del Csa di Adria Sandra Passadore, il Presidente di Aiop Vittorio Morello e la presidente di Federsolidarietà di Rovigo e presidente della cooperativa Sociale Laerte Cristina Santi.Nel pomeriggio poi è intervenuta l’onorevole Margherita Miotto. A presiedere i lavori il segretario generale della Cgil di Rovigo Fulvio Dal Zio e il segretario generale della Funzione pubblica del Veneto Daniele Giordano. Dopo la relazione del segretario Davide Benazzo è iniziato il dibattito tra i delegati, dove gli ospiti hanno portato il loro contributo tecnico e politico in merito alla situazione che i vari settori che rappresentano stanno vivendo. Si èE’ stato più volte evidenziato l’“che spesso latitano o sono divise, nei tanti temi tra i quali anche le Partecipate pubbliche, soprattutto in una Provincia dove molto più di altre vi è bisogno di rappresentanza politica forte e di coesione” afferma Benazzo. Si è poi discusso di riorganizzazione amministrativa dNel pomeriggio sono ripresi i lavori con il proseguo del dibattito e l’intervento diche ha determinato la peculiarità del sistema Veneto, unico in Italia, partendo dagli anni ’70 che ne ha visto la nascita fino ai giorni nostri, evidenziando poi come le scelte della Regione di questi ultimi anni lo stia fortemente mettendo in discussione.Terminato il dibattito sono stati votati i delegati alle istanze superiori del congresso e gli organismi della categoria, direttivo formato da 31 delegati e l’assemblea generale formata da 33 delegati. Gli eletti all’assemblea generale hanno poi eletto il segretario generale riconfermando nel ruolo Davide Benazzo che, chiudendo il congresso, ha ringraziato tutti, in particolar modo i tanti delegati presenti nei posti di lavoro, vero cuore pulsante della Cgil.