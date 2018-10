L’appuntamento con la lettura coinvolge gli studenti 

FIESSO UMBERTIANO (RO) - L’adesione della biblioteca comunale di Fiesso Umbertiano alla seconda edizione di “” per promuovere la lettura e gli autori Veneti in particolare nelle scuole è stata un successo.Il 28 settembre tre lettrici hanno accompagnato il giovane pubblico in questo cammino intitolato “Attraversando i sentieri delle parole”:si sono dedicate con grande professionalità e passione a questo progetto, con il supporto immancabile e creativo dei docenti, hanno interagito con i giovani lettori, stimolando dialoghi e inventiva.Le attività di lettura e ascolto sono state precedute allatenutesi all’aperto, sulle note della canzone “Il Libro” di Angelo Branduardi. Poi sono seguite le letture per bambini “Ciao Cielo” di Dianne White e Beth Krommes, “I racconti del veterinario” di Guido Sgardoli e Alberto Rebori, “Cantalamappa” di Wu Ming e Paolo Domeniconi; inoltre i piccoli alunni hanno costruito un simpatico segnalibro come ricordo significativo della giornata.La classi della scuola secondaria di primo grado si sono dedicati ad appassionantiper prepararsi poi all’ascolto di libri che poi sarebbero stati letti: il viaggio, ha costituito il filo conduttore per i grandi classici “il Milione” di Marco Polo, “Viaggio a centro della Terra” e “Ventimila leghe sotto i mari” di Jule Verne.Molti i momenti emozionanti, in cui si è riscoperto il piacere di leggere insieme, ascoltandosi e facendosi piacevolmente cullare dalle voci delle brave lettrici che hanno saputo catturare l’attenzione e la fantasia dei ragazzi.