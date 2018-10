Pronti a scendere in campo anche con le categorie giovanili

Dopo l’inaugurazione della nuova stagione sportiva, con la discesa in campo delle squadre di Coppa Rovigo, è il momento dei più giovani. A rompere il ghiaccio saranno da sabato 13 ottobre le squadre impegnate nella categoria Under 14. A novembre, poi, inizieranno i campionati di Under 16 e Under 13.

ROVIGO - Sabato 13 ottobre partirà il campionato di categoria Under 14 femminile, a cui hanno aderito dodici squadre con atlete nate negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008. La formula prevede una prima fase di qualifica con la distribuzione delle dodici formazioni in tre gironi creati per vicinorietà: il girone A è composto da: Polisportiva San Bortolo Blu, Volley Ariano, Delta Volley Porto Viro, Project Star Volley. Il girone B è composto da: Polisportiva San Bortolo Giallo, Vilcos Volley, Real Pontecchio, Nuova Rovigo Volley. Il girone C è composto da: Gs Tor Castelmassa, Polisportiva Città di Lendinara, Gs Fruvit, Polisportiva Qui Sport Trecenta. Le migliori due squadre di ogni girone accedono alla fase Eccellenza cercando di conquistare le prime cinque posizioni della classifica a sei per staccare il pass per i quarti di finale. Le seconde e le terze classificate di ogni girone accedono alla fase Ripescaggio cercando di conquistare le prime tre posizioni della classifica a sei che permettono di accedere ai quarti di finale. I quarti di finale si giocheranno sabato 2 marzo 2019, le semifinali sabato 9 marzo 2019, mentre la finale si terrà domenica 17 marzo 2019 in campo neutro. La squadra vincitrice del campionato Under 14 femminile accederà alla fase regionale del Veneto. Nel maschile partecipano al campionato Under 14: Delta Volley Porto Viro, Gs Tor Castelmassa, Volley Tumbo e Gs Volpe.

Le undici formazioni scenderanno in campo domenica 18 novembre, al termine del campionato di categoria Under 18 femminile iniziato a fine settembre, per permettere il coinvolgimento di atlete in età in entrambe le competizioni. Possono partecipare al campionato Under 16 femminile atlete nate negli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 mentre possono partecipare al campionato Under 18 femminile le atlete nate negli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. Il campionato Under 16 femminile seguirà lo stesso format del campionato Under 14, con una fase a gironi di qualificazione per vicinorietà e a seguire una fase di Eccellenza/Ripescaggio che determinerà l’accesso ai quarti di finale previsti domenica 10 marzo 2019. Le semifinali sono previste domenica 17 marzo 2019 e la finale sarà domenica 24 marzo 2019 in campo neutro. I gironi di qualificazione sono così suddivisi: il girone A è composto da Pallavolo Occhiobello, Gs Tor Castelmassa, Gs Volpe, Polisportiva Qui Sport Trecenta. Il girone B è composto da: Project Star Volley, Gs Fruvit, Polisportiva san Bortolo. Il girone C è composto da: Adria Volley, Project Star Volley, Asaf e Real Pontecchio. La squadra vincitrice del campionato Under 16 femminile accederà alla fase regionale del Veneto. Nel maschile partecipa al campionato Under 16 il Gs Tor Castelmassa.

Under 18 femminile: Rimane sempre la regina delle categorie giovanili e inizia prima di tutti gli altri campionati per permettere il coinvolgimento delle atlete (già di esperienza) in più competizioni contemporaneamente. Quest’anno saranno nove le formazioni che scenderanno in campo: Project Star Volley, Gs Volpe, Gs Fruvit, Gs Tor Castelmassa, Volley Bagnolo di Po, Volley Ball Polesella, Vilcos Volley, Polisportiva San Bortolo e Polisportiva San Pio X, in due gironi, per determinare le migliori otto che accederanno ai quarti di finale di domenica 9 dicembre 2018. Le semifinali sono previste domenica 27 gennaio 2019 e la finale sarà domenica 31 marzo 2019 in campo neutro. La squadra vincitrice del campionato Under 18 femminile accederà alla fase regionale del Veneto. Nel maschile partecipano al campionato Under 18: Gs Tor Castelmassa, Gs Volpe e Polisportiva Qui Sport.