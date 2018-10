Ulisse il mito per i bambini e ragazzi al Ballarin

"Siamo tutti un po’ come Penelope in attesa del suo Ulisse. Ritessiamo, ogni giorno, la nostra tela in attesa di ciò che abbiamo nel cuore”. Omero gli ha dedicato un intero libro, Tib Teatro un bellissimo spettacolo per ragazzi e famiglie. Andrà in scena al teatro Ballarin il 14 ottobre alle 16, grazie alla rassegna "Il teatro siamo noi”. E’ gratuito grazie al sostento di Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, basta prenotare



LENDINARA (RO) - Il mito rappresentato ai ragazzi va in scena al Ballarin di Lendinara. Ulisse, lo spettacolo di teatroragazzi della compagnia Tib Teatro Belluno, sarà proposto nell'ambito della rassegna "Il teatro siamo noi" domenica 14 ottobre alle 16. Dopo lo strepitoso successo di pubblico, teatro tutto esaurito, con La bella e la bestia di domenica 7, è il momento dell'eroe di Itaca a cui Omero ha dedicato tutto un poema. La rappresentazione di Tib Teatro Belluno, degli esperti nel proporre il mito ai ragazzi con la direzione artistica di Daniela Nicosia, si rifà direttamente all’Odissea. Penolope, Itaca, Telemaco il figlio di Ulisse, la nave, la guerra e ovviamente Ulisse sono tutti presenti nello spettacolo di domenica prossima. Raccontati, rappresentati, interpretati, fatti immaginare... in un formato proprio per bambini e ragazzi, l’eta ideale indicata è dagli 8 anni in su.

In scena ci saranno Piera Dattoli con Labros Mangheras, le scene sono di Gaetano Ricci, le coreografie di Clara Libertini, Silvia Bisconti ha creato i costumi, Paolo Pellicciari ha firmato luci e suono. Il tutto sotto l’abile regia di Daniela Nicosia, autrice anche del testo. L’impianto scenografico presente sul palcoscenico è realizzato dall’artista visivo Gaetano Ricci; lo spettacolo è arricchito di musiche originali e danze greche.

La rassegna "Il teatro siamo noi" è ideata dal Comitato Teatro Ballarin, guidato da Irene Lissandrin, ed è stato presentata dall’associazione La tartaruga, presieduta da Liviana Furegato, a Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che ha riconosciuto il valore di innovazione culturale del progetto selezionandolo tra 134 proposte nell'ambito del bando CulturalMente 2017. Grazie al sostegno della Fondazione, alla collaborazione con il Comune di Lendinara e alla Regione Veneto, gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. E’ sufficiente la prenotazione del posto in biblioteca - Cittadella della Cultura, via G.B. Conti, 30, Lendinara, oppure telefonando allo 0425 605667-68.

Il teatro Ballarin aprirà 2 ore prima dell’inizio dello spettacolo e sarà possibile ottenere il posto se ancora disponibili.