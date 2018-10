Visita in fattoria basta prenotare

FATTORIE DIDATTICHE ROVIGO Al via, domenica 12 ottobre, alla 12esima edizione per riscoprire il mondo agricolo

FATTORIA DIDATTICA BAGNOLO DI PO (ROVIGO) Domenica 21 maggio incontro per i più piccoli all’agriturismo Valgrande, per la rassegna organizzata dal gruppo teatrale Il Mosaico

Protagoniste del progetto, insieme agli agricoltori, sono come sempre le scuole, con le loro attività, i percorsi didattici, i laboratori, e il filo conduttore della giornata sono i due concorsi “Quale idea!”, organizzato dall’Arpav e “Raccontiamo la Salute con 6 A” (Agricoltura, Ambiente, Alimentazione, Attività motoria, Arte, Amicizi@), promosso dalla Regione in tutte le classi delle scuole primarie del Veneto.

“Un appuntamento che non conosce stanchezza – sottolinea Federico Caner assessore al turismo e alla promozione – atteso dagli alunni, dalle scuole e dalle famiglie perché nella sua semplicità riesce a coinvolgere e a destare interesse e curiosità per un mondo, quello delle produzioni agricole, che appartiene alla nostra comunità regionale più di quanto essa stessa sia consapevole. Nella fatica, nella passione delle donne e degli uomini che lavorano nei campi e nelle aziende, ci sono la storia e l’identità di un veneto che abbiamo tutti il dovere di rispettare , preservare e promuovere. Una ricchezza che è economica ma anche morale, un invito a stili di vita sani e responsabili che questa iniziativa vuole promuovere”.

ROVIGO - E fanno sedici! A tante edizioni è giunta la “Giornata aperta delle fattorie didattiche”, manifestazione promossa dalla Regione in collaborazione con le organizzazioni professionali del settore agricolo, in programma domenica prossima 14 ottobre.