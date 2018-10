Due giorni di sensibilità nei confronti di chi è senza dimora. Inaugurazione nuovo asilo

LAVORO ROVIGO Da Consvipo arrivano 530mila euro per 200 percorsi formativi per 46 Comuni polesani

Attualmente in Veneto ci sono 3.500 persone a rischio tratta, di queste per 400 sono state attivate le valutazioni e di queste una ventina riguardano Rovigo.

In occasione della prima manifestazione verrà inaugurato, il 17 ottobre alle ore 17 , l'Arcobaleno di Arcisolidarietà il secondo asilo notturno per arginare la piaga dei bivacchi dei senzatetto negli androni delle case e sui marciapiedi del centro. La struttura ospita massimo otto o nove persone e funzionare solo di notte.

Per contrastare il problema dei senza dimora e della tratta di esseri umani il Comune di Rovigo aderisce a due iniziative nazionali ed europee per sensibilizzare sui temi